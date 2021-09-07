【玫瑰疹】BB感染玫瑰疹會發燒出紅疹　兒科醫生拆解玫瑰疹5大常見誤解

玫瑰疹是一種普遍的幼兒傳染病，通常都會引致發燒，身上會先有疹，然後擴散至四肢及面部，一般數日內紅疹便會散去。常見於6個月至24個月的小孩，但玫瑰疹並不一定會發生，因為他本質是一種病毒感染！

兒科醫生拆解玫瑰疹5大常見誤解

玫瑰疹不一定會發生

很多人誤以為玫瑰疹是小孩必定會患上的傳染病，但其成因是透過飛沬傳播的濾過性病毒感染，就像感冒一樣，有遇到就會有，沒有遇到就沒有。小朋友外出玩耍時若不慎受感染，家長有可能會將病毒帶回家令孩子受到感染。

玫瑰疹不一定沒有症狀

另外，玫瑰疹不一定沒有症狀，只有少數的症狀為大便變得軟爛，或會有點呼吸道症狀，但該狀況都只屬輕微，類似患有感冒的輕微症狀。

玫瑰疹不一定會高燒數天

由於玫瑰疹會有發燒症狀，很多人誤以為必定會高燒大約3-5天，但這情況是不一定會發生的，有些小孩可能只燒了一天就突然間出疹。

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疹子有可能會痕癢

出疹後，多數人會以為玫瑰疹不會痕癢，其實是不一定的，幼兒的痕癢會用「哭鬧不安、胃口不好、扭來扭曲」來表現，因此不要以為玫瑰疹不會造成痕癢，父母要多加安慰。

玫瑰疹不一定只會發生一次

因為玫瑰疹是由人類皰疹病毒 6 （HHV-6） 的 B 型變體引起，少部份則由第7型（HHV-7）引致。若小孩先中HHV6病毒，之後又得到HHV7病毒，就會有少數的小朋友（約2%-5%）會得兩次玫瑰疹。

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玫瑰疹的診斷，大多都只能等到疹子出來才能夠確認。事先只能推測或預測，他本質上是一種病毒感染的感冒。所以家長們外出要小心，避免帶病毒回家。小孩若不慎受到感染，只要小朋友精神、胃口不錯，可照常玩耍、睡覺的話，就多點幫小孩洗澡，抺身，吃退燒藥紓緩一下。但如果持續高燒超過5天，小朋友顯得額外不精神，又不能好好進食，就應盡快求醫。

文章獲Facebook專頁「黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師」授權轉載。

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責任編輯：王明芳