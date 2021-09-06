【悅榕莊停業】有苦主仍需向銀行供款2萬多元　質疑停業前員工仍積極推銷 

▲ 悅榕莊停業，有苦主及員工要求股東盡快交代記者會。（陳永康攝）

美容院「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」上周突然宣布停業，大批購買療程的顧客受影響。民建聯立法會議員葛珮帆表示，至今收到逾250名顧客投訴，未完成合約的療程涉款共約1,000萬元，其中有苦主稱求助無門，欲斷供分期付款，但銀行以涉事公司非正式結業為由拒絕受理。

苦主何女士稱，自2015年起成為悅榕莊的顧客，平均每月會到美容院1、2，次目前餘下共4個療程未完成，包括2個今年新購買的療程，涉款共約6萬多元。何女士續指，新買入的2個療程分別於今年3月及5月，以信用卡一次付款及分期付款的方式購買，涉及9000多元及2萬多元療程，美容院停業下仍要供款一年。她向銀行查詢，獲回覆指一次付款的款項不獲退款，分期付款的則要「填form」待銀行處理，未知能否斷供。

她又憶述，上月31日最後一次到美容院，當時職員積極向她推銷其他療程，與以往不同，未知是否與停業有關。

另一苦主何先生則代替太太交代情況，由於太太未有備存療程購買紀錄，估計未完成的療程涉款約5萬元，太太亦向銀行查詢分期付款事宜，獲回覆指「無得搞」，因為涉事公司並非正式結業。何先生又向消委會求助，消委會建議循小額錢債審裁處追討損失，但何先生認為太太保存資料不足，難以作出訴訟。

葛珮帆表示，不同銀行對於處理分期付款的方法不一，形容苦主情況艱難，不能獲得美容服務的同時，亦不能停止供款，促請涉事公司股東盡快交待公司狀況，民建聯亦會個案將轉交海關、消委會及勞工處跟進。香港美容從業聯會稱，有會員公司願意接收部分員工，並會視乎情況以義務形式免費為苦主完成剩餘預繳療程。

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記者：蘇文軒