  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【悅榕莊停業】有苦主仍需向銀行供款2萬多元　質疑停業前員工仍積極推銷 

社會 17:00 2021/09/06

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

悅榕莊停業，有苦主及員工要求股東盡快交代記者會。（陳永康攝）

美容院「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」上周突然宣布停業，大批購買療程的顧客受影響。民建聯立法會議員葛珮帆表示，至今收到逾250名顧客投訴，未完成合約的療程涉款共約1,000萬元，其中有苦主稱求助無門，欲斷供分期付款，但銀行以涉事公司非正式結業為由拒絕受理。

苦主何女士稱，自2015年起成為悅榕莊的顧客，平均每月會到美容院1、2，次目前餘下共4個療程未完成，包括2個今年新購買的療程，涉款共約6萬多元。何女士續指，新買入的2個療程分別於今年3月及5月，以信用卡一次付款及分期付款的方式購買，涉及9000多元及2萬多元療程，美容院停業下仍要供款一年。她向銀行查詢，獲回覆指一次付款的款項不獲退款，分期付款的則要「填form」待銀行處理，未知能否斷供。

她又憶述，上月31日最後一次到美容院，當時職員積極向她推銷其他療程，與以往不同，未知是否與停業有關。

另一苦主何先生則代替太太交代情況，由於太太未有備存療程購買紀錄，估計未完成的療程涉款約5萬元，太太亦向銀行查詢分期付款事宜，獲回覆指「無得搞」，因為涉事公司並非正式結業。何先生又向消委會求助，消委會建議循小額錢債審裁處追討損失，但何先生認為太太保存資料不足，難以作出訴訟。

葛珮帆表示，不同銀行對於處理分期付款的方法不一，形容苦主情況艱難，不能獲得美容服務的同時，亦不能停止供款，促請涉事公司股東盡快交待公司狀況，民建聯亦會個案將轉交海關、消委會及勞工處跟進。香港美容從業聯會稱，有會員公司願意接收部分員工，並會視乎情況以義務形式免費為苦主完成剩餘預繳療程。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【入稟追款】卓悅美容入稟向董事葉俊亨追討近1.95億元欠款
14:22 2021/08/02
【入稟追款】卓悅美容入稟向董事葉俊亨追討近1.95億元欠款
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突暫停營業　逾140人求助涉預繳式美容套票
14:52 2021/09/01
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突暫停營業　逾140人求助涉預繳式美容套票
【卓悅美容】消委會接獲167宗求助涉款500萬元　有苦主仍有20萬透明質酸等療程未使用
14:05 2021/09/03
【卓悅美容】消委會接獲167宗求助涉款500萬元　有苦主仍有20萬透明質酸等療程未使用
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突停業　消委會接求助平均損失約3.2萬
09:53 2021/09/03
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突停業　消委會接求助平均損失約3.2萬
【卓悅美容停業】海關至今接獲15宗相關投訴　已成立專責隊伍跟進
13:15 2021/09/03
【卓悅美容停業】海關至今接獲15宗相關投訴　已成立專責隊伍跟進

你可能感興趣

【入稟追款】卓悅美容入稟向董事葉俊亨追討近1.95億元欠款
14:22 2021/08/02
【入稟追款】卓悅美容入稟向董事葉俊亨追討近1.95億元欠款
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突暫停營業　逾140人求助涉預繳式美容套票
14:52 2021/09/01
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突暫停營業　逾140人求助涉預繳式美容套票
【卓悅美容】消委會接獲167宗求助涉款500萬元　有苦主仍有20萬透明質酸等療程未使用
14:05 2021/09/03
【卓悅美容】消委會接獲167宗求助涉款500萬元　有苦主仍有20萬透明質酸等療程未使用
民建聯 小額錢債審裁處 消委會 信用卡 美容 海關 香港 立法會 服務 勞工處

最高瀏覽

【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
10:35 2021/09/05
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
今日 10:49
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛