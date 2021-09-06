【流感疫苗】政府流感疫苗資助計劃10月6日展開　長者孕婦等群組每劑獲240元資助

▲ 政府流感疫苗資助計劃10月6日展開，長者孕婦等群組每劑獲240元資助。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心今日(6日)公布，本年度疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」將於10月6日展開，50歲以上、孕婦、小學生、智障或領取傷殘津貼等香港居民，可獲每劑240元流感疫苗資助，資助額與去年相同。

新一年度「政府防疫注射計劃」（免費接種）及「疫苗資助計劃」（資助接種）下，接種流感疫苗的合資格群組與去年相同

獲資助每劑流感疫苗240元的合資格組別香港居民：

所有50歲或以上人士

所有孕婦

所有6個月至未滿12歲兒童，或仍就讀於小學

智障人士、領取傷殘津貼人士 、領取綜援標準金額類別為 「殘疾程度達 100%」或 「需要經常護理」人士

就「疫苗資助計劃」，政府向參與醫生提供每劑疫苗的資助額為240元；至於在院舍防疫注射計劃下，到診註冊醫生的資助額為每劑疫苗100元。

而可獲免費接種流感疫苗的合資格組別香港居民：

領取綜援或持有有效醫療費用減免證明書的孕婦

居於護理院舍長者或殘疾人士院友

65歲或以上長者，或50歲至未滿65歲領取綜援或持有效證明書持有人

現有指定公營診所求診，具有高風險情況的綜援受助人或有效證明書持有人、領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」的人士、有高風險情況的公院住院病人、有高風險或需長期服務阿士匹林的兒科門診病人等

衞生署、醫管局、護理院舍、留宿幼兒中心或其他政府部門的醫護人員

6個月至未滿12歲綜援家庭兒童、留宿幼兒中心的留宿者

家禽從業員或需從事屠宰家禽行動的人員

從事養豬及屠宰豬隻行業的人士

截至7月31日，上年度整體共接種約1,325,000劑季節性流感疫苗，較19/20年度同期減少約5.3%；當中主要跌幅為學童的流感疫苗接種劑數，較19/20年度減少約24.9%，相信是由於新冠肺炎大流行期間，受到社交距離措施及學校停課所影響。

中心稱，接種流感疫苗可減低感染流感後，需入院留醫和死亡的個案；同時患上流感與新冠肺炎，亦會增加嚴重疾病及死亡機會，強調接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要。

發言人稱，市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感，而接種流感疫苗與新冠疫苗需相隔最少14天。

另外，為預防肺炎球菌感染，「政府防疫注射計劃」和「疫苗資助計劃」繼續為合資格人士提供免費或資助肺炎球菌疫苗接種。

年滿65歲而無高風險情況的長者可接種一劑23價疫苗，而合資格並有高風險情況的長者，若未曾接種肺炎球菌疫苗，則可接種一劑13價疫苗，並在一年後補種一劑23價疫苗。

於「疫苗資助計劃」下，23價疫苗的資助額為每劑300元，13價疫苗的資助額為每劑760元。接種肺炎球菌疫苗與新冠疫苗需相隔最少14天。

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責任編輯：陳正怡