【流感疫苗】外展到校免費接種下月6日陸續開展　受停課影響上年度學童接種劑數跌2成半

▲ 外展到校免費接種下月6日陸續開展，受停課影響上年度學童接種劑數跌3成。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心今日(6日)公布，本年度疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」將於10月6日展開，50歲以上、孕婦、小學生、智障或領取傷殘津貼等香港居民，可獲每劑240元流感疫苗資助，資助額與去年相同。詳情請見【下一頁】

於「季節性流感疫苗學校外展（免費）」下，公私營合作外展隊或衞生署外展隊，將到校為學童免費接種疫苗；幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務會於10月6日開始，而小學的外展服務則於10月13日展開。

現時約有760間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心，以及約480間小學報名參加計劃。同時約有180名醫生報名參與提供外展疫苗接種服務。衞生署會提供外展接種的疫苗，並為醫生提供接種每劑疫苗資助額100元。



而未有參與外展計劃的學校，仍可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」，邀請參與計劃的醫生到校提供流感疫苗接種服務，每劑疫苗的資助額維持240元。其他合資格兒童，家長仍可安排子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。

就「疫苗資助計劃」，政府向參與醫生提供每劑疫苗的資助額為240元。至於在院舍防疫注射計劃下，到診註冊醫生的資助額為每劑疫苗100元。



衞生署正為今年度「政府防疫注射計劃」採購636,000劑滅活流感疫苗，並為學校外展（免費）採購309,000劑滅活流感疫苗及31,000劑減活噴鼻式流感疫苗。

截至7月31日，上年度「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」及學校外展（免費）分別接種約547,000、527,000及251,000劑季節性流感疫苗，整體共接種約1,325,000劑季節性流感疫苗，較19/20年度同期減少約5.3%。

數字顯示，主要跌幅為學童的流感疫苗接種劑數，較19/20年度減少約24.9%，相信是由於新冠肺炎大流行期間，受到社交距離措施及學校停課所影響。相反，醫護人員組別則錄得20.1%升幅。

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責任編輯：陳正怡