【死因研訊】時昌董事時景恒曾致電問及起火情況　區域經理指最後決定不報警待上司到場

▲ 時昌迷你倉時任區域經理黃家晉今午續作供。林宇翔攝

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉大火，導致兩名消防員殉職，死因研訊今（6日）續。時昌時任區域經理繼續作供，在消防處的代表律師詢問下，時任區域經理指起火後，時昌董事時景恒曾致電他詢問情況，但黃最後決定不即時報警，先等待上司到場。

時昌迷你倉的時任區域經理黃家晉下午續供稱，他補充指時昌董事時景恒曾致電他了解火警情況，黃憶述時曾指「睇吓情況o唔ok，唔ok就報警啦」。代表律師詢問黃是否報警與否，他自己獲得決定權，黃指應該有，他指當時並將以上對話轉告上司呂國榮。代表律師問及黃為何不報警，黃供稱因為自己「夾在中間」，因呂著他要等待他到場。

消防處代表律師向黃指出，起火當刻他是現場的最高負責人，為何須索取指示才可報警，黃指因不知道公司是否有程序處理。

死因研訊主任於庭上播放閉路電視片，從3樓天井出口閉路電視片段所見，當日早上10時50分有黑煙從迷你倉湧出，完全遮蓋了視線，至11時01分呂到場。

黃續供稱，當時未有聽到火警鐘響起，他亦未曾參與過火警演習。消防的代表律師詢問下，黃指公司不會檢查租戶放置的物品，在租賃合約中有列明違禁物品，但只靠租戶合作自律，公司沒有指引如何執行。

兩名死者為高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲）。2016年6月21日牛頭角淘大工業村第一座3樓「時昌迷你倉」發生火警，焚燒約140小時，兩人曾協助救援，分別在同月21日及23日殉職。

聆訊明(7日)續。

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記者：陳卓欣