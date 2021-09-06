【為愛發電】歌詞牆+歷年報道+精彩照片拼成胡定欣生日驚喜　揭開相展背後粉絲追星感受

▲ TVB視后胡定欣獲粉絲精心泡製生日驚喜！

TVB視后胡定欣於9月9日生日，一眾粉絲為定欣花盡心思炮製生日驚喜，在昨日（9月5日）舉行展覽，令定欣大為感動。

胡定欣Fans Club的成員接受TOPick專訪，分享籌備這份「生日禮物」的點滴，並講追星的感受。

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為愛發電

會長Wing回憶稱，自2008年開始喜歡胡定欣：「已13年。2008年開始入FC（Fans Club），約2011、2012年開始做Staff。她很美、演技好、跳舞叻，見過她才發現她對Fans很好，雖然她未必會說出好，但會感受到她對你的好。」

她感慨指：「受到疫情影響，已有2、3年沒為她舉辦生日會，不想她生日期間也沒甚麼活動，便為她舉辦相展慶祝生日。」

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整個相展由一眾FC職員合力製作及佈置，她指：「歌詞牆製作了很久，因為要逐筆劃貼上去，共花了4小時製作。其他Staff一起佈置展覽，為愛發電，想起愛她便不辛苦。」

她想對定欣說：「永遠支持她、愛她。疫情過後，也會想恢復每年為她舉辦生日會，可以有一些活動集合大家，不止我們，其他Fans也很久沒見她了。」

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隨心而愛

副會長天欣稱：「喜歡了定欣約13年，喜歡她認真和專業，她每件事也會堅持做到最好。往年她生日也會Gathering，希望定欣和Fans可以有溝通的渠道，今年因為疫情關係不好而未能Gather太多人，所以便轉了形式。」

談到今年以相展形式為定欣慶生：「我們希望可給予定欣一個Surprise，且希望讓Fans回顧之前跟定欣的一些回憶，也給予渠道他們書寫留言及生日祝福。」

今次的活動籌備約半個月，她卻自稱不覺辛苦：「因為出來的效果不錯，入場的人數也超出我們的預期。正如今次的相展主題「Follow Your Heart」一樣，希望定欣可以隨心而行，Fans則隨心而愛，我們永遠會在定欣的背後陪伴及支持她。」

她希望：「我們可以繼續攜手愛定欣，多謝你們來到今次的相展。」

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不放棄愛她

FC職員之一的Janice已喜歡定欣6年：「2015年開始喜歡她。她很美、演技好，也喜歡她的性格，覺得她為人率直、很堅強，有很多正能量值得Fans學習。大家可能會受她影響，一起去做運動，她處事的態度很Tough，很欣賞她。」

她說：「以前每年也會舉辦生日會，但如今沒法讓大家聚集在一起，但也想留下一些回憶，所以便決定舉辦相展，展出她不同的照片、訪問讓大家觀看，也有很多新Fans可能不了解她以前的經歷，希望藉此機會可讓他們更認識定欣，或認識其他Fans。」

擅長影相的Janice，在今次主要負責設計部分，海報、紀念品外，也提供以前出席活動時所拍攝的照片：「有不同時期的她，不同角度的胡定欣，相展上的攝影活動也是我負責。」

她感慨道：「追定欣的時候仍然是中學生，這數年人大了多了很多煩惱，生活重心不同了，曾經懷疑心內失去了這份情。但當她出現昤總有溫暖、治癒的能力，在心內的Comfort Zone記起做不同事情的初心。成長可能會令我想放棄追星，但不會放棄愛一個人。」

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首個相展

胡定欣也有親身到此展覽，之後並於社交平台感謝粉絲的愛戴，寫道：

多謝！非常多謝每一位今日親身到來支持，欣賞 @nw.official 我Fan Club 送俾我的第一個相展❤️ 聽說反應好好，

當中亦有素未謀面的朋友，大家亦留左段時間，睇得好開心，我一班Fans的付出好值得！再一次多謝你地!~❤️❤️❤️

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記者：梁樂欣