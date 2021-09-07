【單車名宿】3歲父離家母獨力湊大7兄弟　洪松蔭捱窮追夢踩入奧運成「車神」

▲ 洪松蔭出身基層單親家庭，憑着個人毅力成為一代車神。

「得到冠軍的一剎其實很短暫，奮鬥過程才最有滿足感」。洪松蔭曾奪7屆香港單車大賽總冠軍，被譽為「第一代單車王子」。他出身基層家庭，3歲時父親不辭而別，母親獨力湊大7兄弟。家境困乏無阻他追夢，洪松蔭曾「捱麵包」半工讀賺錢買單車裝備，以業餘車手身份奪得奧運資格，代表香港出賽，展現拼搏精神。

年過半百的洪松蔭，體格健壯，退役後仍醉心運動，尤愛單車及長跑。作為單車界前輩，他曾代表香港參與奧運會、亞運會、世錦賽等大型國際賽事，挑戰長達100公里的公路賽。他歷年來獲獎無數，曾奪7屆香港單車大賽總冠軍；退下火線後擔任香港單車隊領隊，在2012年見證黃金寶在亞洲單車錦標賽奪冠、李慧詩在倫敦奧運奪銅，感到無比高興。

▲ 洪松蔭（左一）曾任香港單車隊領隊，見證李慧詩在奧運奪銅。（洪松蔭提供）

半工讀買二手單車

洪松蔭家中客廳置有大玻璃櫃，獎盃琳瑯滿目，展示彪炳戰績。他指搬家時扔了九成獎盃，想起也覺後悔，因內藏一段段打拼故事。打開塵封回憶，洪松蔭與單車相遇，可謂「一見鍾情」。他自言小時候平衡力一般，學了一個月才懂得踏單車，但一坐上單車之後，便煩惱盡消、感到自由自在，

在7兄弟中我排行尾二，媽媽舊時有『孻仔拉心肝』的心態，我曾覺得不受重視。但當我踏上單車，便不再有這些想法。

當時洪松蔭家境窮困，踏單車是種奢侈的消閒活動。升上中學後，他偶然接觸賣專業單車的店舖，勾起擁有單車的慾望。洪松蔭為了實現夢想，放學後到茶餐廳賣麵包，晚上再到五金行做裝嵌工作，每日工作6小時，終儲到200多元，買了人生第一部二手單車。

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擁有專屬單車後，洪松蔭與同學組織單車隊，在港島進行環島遊。快樂來得短暫，某次同學在環島期間遇上交通意外離世，令一眾車友大受打擊。事件引起校方注意，揭發單車隊員不時逃學練車，最終洪松蔭就讀中二時遭「踢出校」，被迫提早計劃人生路向。

那時運動員在香港人心中沒有地位，認為踏單車是給無所事事、讀不成書的人玩，形象很差。我在暑假時下定決心，希望透過自己努力換取成績，改變一般人對單車運動的看法。

一碗湯改變母子關係

隨後洪松蔭加入香港單車聯會，邊打工邊做業餘單車手。他指最難捱的不在於平衡工作和訓練，而是初時得不到家人體諒。媽媽認為他只顧着玩，賺來的錢不用作幫補家計，反而花費在單車上。冷言冷語並不好受，洪松蔭年少時忍不住與媽媽爭吵，母子關係僵持5、6年。

這段時間他在單車界漸有成就，奪得香港單車大賽總冠軍，亦在1984年首次代表香港出戰洛杉磯奧運。父母總是口硬心軟，當洪松蔭以為媽媽始終不明白他對單車的熱愛，卻在大賽前一晚，收到媽媽煲的花生雞腳湯。憶起箇中滋味，洪松蔭眼眶泛淚、語帶哽咽：

她說阿仔你飲啦，會有力的。當時好感動，覺得她終於諒解我、明白我。

▲ 母親獨力湊大7兄弟。（洪松蔭提供）

千金難買少年窮

洪松蔭3歲時爸爸不辭而別，媽媽獨力撐起家庭照顧7兄弟，從不言苦。在基層單親家庭長大，他稱之為一種「幸運」，「千金難買少年窮，環境令我變得刻苦耐勞」。受媽媽影響，洪松蔭以樂觀心態面對每一件事，把「船到橋頭自然直」掛在嘴邊，相信只要肯努力，總能突破環境限制。

家境雖則不富裕，快樂卻從沒少過。憶起與兄弟相處，洪松蔭不禁會心微笑，「全部都是男仔，少不免打鬧。誇張一點說，吃飯時餸菜還未放到桌面上，已經被搶光」。沒能上網打機的年代，最經濟實惠的周日活動，便是與哥哥們行山，每次至少行6小時。他笑言偶爾會「扭計」說累、想休息，此時哥哥就會說一句：

前面轉彎直去就到，差不多了，弟弟。

往後洪松蔭參與過百公里的單車賽事，動輒花3、4小時，在筋疲力盡的時刻，便會想起這一句，告訴自己「捱多個彎便到」，一路撐到終點。

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培養子女運動員精神

毅力和堅持無法言傳，只能體會，洪松蔭與太太育有一子一女，從小讓他們接觸行山、單車等活動，體驗靠自己一步一腳印、辛苦過後所達成的滿足感。這份靠意志完成的喜悅、突破自己的精神，洪松蔭認為比拿獎來得重要，

現在對於成敗得失真的看得十分淡，發覺追求人生目標的過程，才是最勵志、最浪漫、感受最好的事。

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記者：胡嘉儀