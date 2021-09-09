【超市大搜查】人工色素或損兒童專注力及智商　17款不含6大有害色素燒賣一覽【附完整名單】

▲ 17款不含6大邪惡色素的燒賣名單。

燒賣是不少大人和小朋友的最愛，但你有留意到黃色的燒賣皮其實添加了色素嗎？TOPick搜羅市面51款燒賣，發現有近一半的燒賣都含6大備受關注的人工色素，當中大部份含E102（檸檬黃）。而6大備受關注的人工色素，或會損害兒童專注力及智商。

TOPick搜羅51款來自不同品牌的燒賣，包括知名品牌淘大、公仔牌、四海魚蛋、7-11、OK便利店，亦有熱門品牌如叁拾士多、郭錦記、捌玖零等。按包裝上的成分標籤所示，檢閱51款燒賣是否含有6大備受關注的人工色素（不計附送的豉油及辣椒）。結果發現，51款燒賣中有25款含6大「邪惡色素」，即接近一半。而其餘的26款燒賣，有17款不含6大有害色素，9款屬於無從判斷。

6大備受關注人工色素

TOPick記者檢閱標籤後發現，有24款燒賣含E102（檸檬黃）、3款含E124（麗春紅4R）、2款含E110（日落黃）、1款含E129（誘惑紅AC）。另外，有燒賣含多於1種色素。

不含6大邪惡色素的燒賣：

以下17款燒賣均不含6大備受關注人工色素，但少部份仍含有其他人工色素，如E150（醬色I-IV）。

其餘大部份則採用天然色素如E160a（胡蘿蔔素類）、E160b（胭脂樹紅）、E164（梔子黃）、薑黃等。其中，有2款標明不含人造色素，包括「淘大牛肉燒賣」及「OmniEat 新膳食新豬肉燒賣」。「淘大牛肉燒賣」的燒賣皮沒有任何顏色，而「OmniEat 新膳食新豬肉燒賣」採用「薑黃」作天然色素。

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完全不含色素的9款燒賣？

TOPick記者又發現，有9款燒賣雖然燒賣皮呈黃色，但其成份表未有列明是否含有「色素」，所用材料也未有顯示是否含天然色素。

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含6大邪惡色素的25款燒賣：

以下25款都含有至少一種6大「邪惡色素」，主要包括E102（檸檬黃）、E124（麗春紅4R）、E110（日落黃）、E129（誘惑紅AC）。當中食品製造商最常使用E102（檸檬黃），達24款燒賣。

另有5款燒賣同時含2種備受關注的人工色素，包括「九龍城寨龍蝦魚肉燒賣」、「御品皇龍蝦蝦肉燒賣」、「陳記點心香菇豬肉燒賣」、「榮鈦行魚肉燒賣」及「點餸食飯-燒賣」。

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6種人工色素或損兒童專注力及智商

2007年，英國南安普敦大學曾針對以上6種人工食用色素進行研究，發現3歲及8至9歲的兒童，飲用混合不同劑量的6種人工色素，及防腐劑苯甲酸鈉的飲品後，過度活躍情況有所增加。英國食品標準管理局委託該大學進一步研究更發現，該6種人工色素還會影響兒童的智力，嚴重時可導致兒童的IQ下降5.5分。

雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國在2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素，而歐盟國家在2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

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