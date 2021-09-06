【大灣區發展】林鄭月娥稱鼓勵辦學團體及專上院校融入發展　將助港青抓緊契機

▲ 林鄭月娥今日去到深圳，出席深圳香港培僑書院龍華信義學校開學禮。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今日率代表團到深圳，出席深港高層會晤暨2021年深港合作會議，將在晚上回港。她在深圳指，粵港澳大灣區強調優勢互補，互利共贏，而教育作為香港優勢產業，港府鼓勵和支持，香港的辦學團體及專上院校，積極融入大灣區發展。

林鄭月娥今日出席深圳香港培僑書院龍華信義學校的開學禮，該校為一所提供香港課程的學校。她形容辦學計劃是大灣區教育服務發展重要里程碑，也是港深合作的民生項目，將豐富大灣區港人子女的就學選擇。

她又提到，香港多所大學，已經或正在大灣區設新校園，既為國家培育人才，也為香港青年提供廣闊發展空間，更引述國家十四五規劃綱要，指要便利港澳青年到大灣區內地城市就業、就學等，直言港府將積極推展相關工作，協助香港青年抓緊國家發展帶來的契機，積極融入國家發展大局。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤