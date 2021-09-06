  • 30°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗獎賞】總商會大抽獎送出50萬元C系平治房車　女車主：急不及待試車

社會 18:16 2021/09/06

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

總商會日前舉行「香港做得到！幸運大抽獎」，當中大獎包括送出平治C系列房車三部，每部價值約50萬元。首部房車大獎得主趙小姐今天（6日）到仁孚位於柴灣的陳列室領獎。（總商會提供）

為鼓勵市民接種疫苗，總商會日前舉行「香港做得到！幸運大抽獎」，當中大獎包括送出平治C系列房車三部，每部價值約50萬元。首部房車大獎得主趙小姐今天（6日）到仁孚位於柴灣的陳列室領獎。怡和控股有限公司副行政總裁及香港區主席彭耀佳於頒獎儀式上向趙小姐頒贈車匙，總商會立法會代表林健鋒及總裁梁兆基亦一同見證。

趙小姐坦言自己從未試過在抽獎活動中獎，因此今次能夠贏得大獎實在讓她驚喜萬分。平治房車獎項包括首年牌照、保險和登記費用。她表示：「十分感謝怡和及總商會送出這份大獎，包括所有費用。我已急不及待親身體驗這部豪華房車。」

彭耀佳表示，怡和很高興能夠為總商會的抽獎活動贊助獎品，以協助提高疫苗接種率，同時保護更多市民免受病毒感染。他又表示，總商會稍後還有三輪抽獎，向香港市民送出另外兩部房車，祝各位好運。

總商會仍有數以千份獎品有待送出，歡迎已接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗的人士報名參加。總商會會員公司為七輪抽獎活動贊助超過6,700份獎品，總值高達港幣4,300萬元。七輪抽獎的舉行日期為：7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。有關是次抽獎活動的登記方法、獎品詳情和條款及細則，請瀏覽幸運大抽獎網站

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
21:48 2021/09/05
【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案均已打針　包括一名上月底來港印傭
今日 14:21
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案均已打針　包括一名上月底來港印傭
【疫苗獎賞】利園第4周疫苗大抽獎開始登記　獎品包括迪士尼Staycation套票等
今日 12:37
【疫苗獎賞】利園第4周疫苗大抽獎開始登記　獎品包括迪士尼Staycation套票等
【疫苗抽獎】稻苗學會抽獎逾4.5萬人參與　即看中獎名單
今日 15:47
【疫苗抽獎】稻苗學會抽獎逾4.5萬人參與　即看中獎名單
【新冠肺炎】消息指一名美國抵港者確診　潛伏期居將軍澳已接種復必泰
今日 17:46
【新冠肺炎】消息指一名美國抵港者確診　潛伏期居將軍澳已接種復必泰
【新冠疫苗】聶德權訪會德豐視察外展接種服務　約230名會德豐員工及家屬接種
今日 16:30
【新冠疫苗】聶德權訪會德豐視察外展接種服務　約230名會德豐員工及家屬接種

你可能感興趣

【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
21:48 2021/09/05
【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案均已打針　包括一名上月底來港印傭
今日 14:21
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案均已打針　包括一名上月底來港印傭
【疫苗獎賞】利園第4周疫苗大抽獎開始登記　獎品包括迪士尼Staycation套票等
今日 12:37
【疫苗獎賞】利園第4周疫苗大抽獎開始登記　獎品包括迪士尼Staycation套票等
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 梁兆基 疫苗 經濟 平治 記者 彭耀佳 香港 商會

最高瀏覽

【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
10:35 2021/09/05
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
今日 10:49
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛