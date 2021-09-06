【疫苗獎賞】總商會大抽獎送出50萬元C系平治房車　女車主：急不及待試車

▲ 總商會日前舉行「香港做得到！幸運大抽獎」，當中大獎包括送出平治C系列房車三部，每部價值約50萬元。首部房車大獎得主趙小姐今天（6日）到仁孚位於柴灣的陳列室領獎。（總商會提供）

為鼓勵市民接種疫苗，總商會日前舉行「香港做得到！幸運大抽獎」，當中大獎包括送出平治C系列房車三部，每部價值約50萬元。首部房車大獎得主趙小姐今天（6日）到仁孚位於柴灣的陳列室領獎。怡和控股有限公司副行政總裁及香港區主席彭耀佳於頒獎儀式上向趙小姐頒贈車匙，總商會立法會代表林健鋒及總裁梁兆基亦一同見證。

趙小姐坦言自己從未試過在抽獎活動中獎，因此今次能夠贏得大獎實在讓她驚喜萬分。平治房車獎項包括首年牌照、保險和登記費用。她表示：「十分感謝怡和及總商會送出這份大獎，包括所有費用。我已急不及待親身體驗這部豪華房車。」

彭耀佳表示，怡和很高興能夠為總商會的抽獎活動贊助獎品，以協助提高疫苗接種率，同時保護更多市民免受病毒感染。他又表示，總商會稍後還有三輪抽獎，向香港市民送出另外兩部房車，祝各位好運。

總商會仍有數以千份獎品有待送出，歡迎已接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗的人士報名參加。總商會會員公司為七輪抽獎活動贊助超過6,700份獎品，總值高達港幣4,300萬元。七輪抽獎的舉行日期為：7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。有關是次抽獎活動的登記方法、獎品詳情和條款及細則，請瀏覽幸運大抽獎網站。

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記者：曾卓鋒