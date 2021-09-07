【癌症警號】30多歲港媽哺乳發現胸有硬塊　誤當塞奶延醫半年確診晚期乳癌

▲ 臨床腫瘤科專科李慧妍醫生，呼籲大眾要更注重身體變化。

現代人生活忙碌，常會忽略健康，但其實部分身體的微小變化，往往可能是一個警號。臨床腫瘤科專科醫生李慧妍行醫多年，用心為病人治病的同時，也見證過一些令人惋惜心痛的病例。李醫生分享，曾有一位餵哺母乳的媽媽因胸部出現硬塊而去求醫，卻不幸確診晚期乳癌，呼籲女士要更注重身體情形，特別是留意乳房某些突如其來的變化。

李慧妍醫生曾遇過一位30多歲的乳癌女病人，她在病情發展至晚期才來求醫，當時體內的癌細胞已擴散至肝臟、骨頭等多處地方。病人表示，早在大半年前已發現自己胸部有硬塊，卻因一個意想不到的答案才會延醫：

我就好奇問她，其實你很年輕，正常應該留意到。然後她就回答自己是餵人奶，以為是「塞奶」。我都是餵人奶，當下聽到就很心痛，感同身受的感覺會更多。

李醫生繼而向病人解釋，如果胸部有事，母乳會變味，寶寶在正常情形下會拒絕飲奶。病人則表示，自己留意到寶寶有一邊奶不飲，但自以為是塞奶，到發現病情時已進展至後期。病人之後很積極接受治療，亦有進行化療，但都是控制不到病情，最終撒手人寰。

▲ 李慧妍醫生曾在公立醫院工作多年。（受訪者提供圖片）

在提起這位女病人時，李醫生亦提到一位同樣已為人母的40歲病人，這名女士在產後出現「痾血」情形，並持續將近大半年才去求醫，後來確診是膀胱癌，延醫原因同樣是對身體狀況有所誤解，以為「痾血」是開刀生育會出現的正常情形：

她當時身體很虛弱，經常要留院。我很心疼她的寶寶這麼小，卻無法常常陪伴自己，真是到最後階段，她才能見到自己的孩子。如果她們知道多些，或早些發現病情就好。

乳房12個病變情形

乳癌是本港女性常見癌症，2018年共錄得4,645宗新症，比17年上升5.8%。李醫生介紹，家族史、遺傳基因、曾患過乳房增生腫瘤，都是罹患乳癌的一些風險因素。此外，體重過重、服用避孕藥、更年期後服用荷爾蒙補充劑、有食煙及飲酒習慣等，同樣會增加罹癌風險。

要及早掌握自己的身體狀況，李醫生提醒，最重要是留意自己的身體變化，而最容易留意的是乳房狀況：

其實隨著經期，胸部會有變化，有時會有凹凸、谷痛，隨著經期開始後數天就會慢慢散去，不用過份憂慮。但如果有硬塊不散，就要當心留意。

如何分辨究竟是「塞奶」或「乳癌腫塊」？李醫生表示如屬前者，通常會有脹痛感，相反腫塊多無痛感。如果發現有持續性徵狀，就應向醫生求診，進行檢查會比較安心。

以下是12個可能出現的乳房病變情形：

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李醫生表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化，因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

▲ 臨床腫瘤科專科醫生李慧妍。（劉卓姿攝）

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記者：陳昊淋