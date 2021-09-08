【靚太安樂窩】淘寶超平傢俬打造舒適安樂窩　慳家靚太分享淘寶防中伏貼士

▲ 淘寶對新婚夫妻而言，可以說是偉大發明，2位靚太和大家分享防中伏小tips!

不少新婚夫妻和小資情侶都喜歡在淘寶發掘「平、靚、正」家品來佈置新居，既可慳錢，又可親力親為設計愛巢。不過淘寶中伏事件時常發生，想做一個精明淘寶達人都有一大學問。TOPick找來2位淘寶經驗豐富，成功以低成本淘出高質正貨的新婚靚太和大家分享淘寶貼士!

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首置僅花2萬軟裝

90後的Vicky有11年淘寶經驗，適逢和拍拖9年的男友成功上車，購入調景嶺維景灣畔一個405呎單位。她便透過網上工具自學製作模擬設計圖與裝修公司進行溝通，而製成品與模擬圖近乎100%一樣。最後只花23萬便成功打造自然舒適的北歐小屋，當中購自淘寶的「輕裝修」家品則僅花2萬。

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▼ 點擊圖片放大 ▲ 牧童人家夜燈擺設HKD39、豆豆龍的童話世界哥基擺設(全套)HKD175。(圖片由受訪者提供) ▲ 手繪油畫(30*40cm, 四幅)HKD308。(圖片由受訪者提供) +3 +2

Vicky 接受TOPick 訪問時分享她喜歡簡單清新風格，但香港較難找到這類型的傢俬，加上價格較貴，而淘寶則選擇較多且價錢相宜，細心搜尋更會找到獨一無二的作品。因此，家中所有燈具、部分實木傢俬和裝飾品等家品全購自淘寶，估計購買超過300公斤貨品。

香港買好貴，又冇得訂造。係屋企慢慢淘寶揀就舒服好多，尺寸同格價比香港多好多選擇。好似實木吧枱，可以要求店家盡量做到放得入兩張枱凳;而唔少北歐風既掛畫，親手畫既幾十蚊就買到。

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3大淘寶貼士

買實木傢俬切忌貪平。因為淘寶實木傢俬價格由幾百蚊至幾千蚊不等，幾百蚊也可以是蔗渣板;建議多參考買家評價及向賣家查問木材質量後再作判斷。

選購窗簾這類大面積布料時，可要求賣家先寄樣板查看實物。因有部分店舖可免費寄樣板，所以可測試遮光度等質量後再決定訂造窗簾。

運送大型傢俬時可要求賣家做保護措施減低運送風險，及了解清楚集運公司收取附加費事項。而大型傢俬加固木架可防止貨品損毀，發貨時詢問賣家貨品長度，就不怕集運公司亂收錢。

另一位80後靚太Jenny與老公儲蓄多年，終在去年購入老牌屋苑淘大花園一個375呎單位。由於預算有限，所以兩夫婦分工合作，約花5萬裝修設計全屋，而傢俬配置購自淘寶及IKEA，合力打造日系極簡安樂窩。

1萬輕裝治癒系小居

Jenny表示自己對日式設計中自然清簡感覺情有獨鍾，因此家居設計必須備有足夠的收納空間，而淘寶就有大量的收納產品供她選擇。另外，她指淘寶訂購傢俱性價比高，即使用壞再買新也容易購買且價錢合理。

1萬蚊樓下買到電視櫃同梳化等傢俬。我會推薦淘寶D晾衫架同收納盒，燈具確實好抵，百幾元有交易。有咩事，扔左都唔會肉赤。

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貼士:越簡單越好

避免購買過於花巧複雜的傢俱。如需聘請師博處理和安裝，費用可比在香港買現成更昂貴，建議購買可自行組裝的傢俬。

不宜在淘寶購買貴價家品。因實物和圖片未必一樣，又較追究，故建議選購價錢合理的產品。

大型傢俱建議在港找傢俬專門店購買。

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責任編緝：張懿慧