【人寵情緣】好心漫畫店主專領養遭遺棄唐狗　一屋收容四毛孩人寵情深視如子女

▲ JJ希望更多人也可以像她一樣，能給被認為不可愛的唐狗一個家。

從第一隻狗Money開始，BEAR Comic Library老闆娘JJ其他3隻唐狗，都是無心插柳下領養。有大家要仔唔要乸的珍珠，有被膠樽蒙頭險死的Bow Bow，還有遇車禍差點要安樂死的Coffee。JJ領養回來，都當這些毛孩如自己的仔女般看待，會帶牠們去行山游泳，希望更多人也可以像她一樣，能給被認為不可愛的唐狗一個家。

JJ領養「二哥」Coffee時牠1歲，現在差不多12歲了。當年義工在墳場救了一班毛孩，因Coffee有傷口，要在JJ那裏暫託，後來JJ見牠與已領養的「大家姐」Money都相處融洽，於是便將Coffee留下來。

▲ JJ很明白毛孩出街特別興奮，因此就算要包車幾百元來回接載愛犬，她也願意。（圖片：被訪者提供）

2011年，一次意外，Coffee被汽車撞到。「這個實在超難忘，喊到死，又驚。送去醫院，醫生說Coffee盤骨碎了，要做手術，但不知之後生活是否受到影響，會否行唔到，又或者膀胱尿道出現問題，不如安樂死吧！不然你又辛苦，牠又辛苦。我那時候聽到很難過，問醫生：你沒有第二個提議嗎？就算花幾萬蚊，都一定要醫好牠。無錢便去搵囉！又或者問朋友借。」

結果JJ寧願等一晚，第二天問多一位醫生的意見，也不願讓Coffee安樂死。「等了一晚，第二個醫生說可以即刻幫牠做手術，我那時候先放心。」結果Coffee留院兩周，手術後雙腳無力，要做物理治療。JJ每天幫牠按摩，又要做針炙，並且協助牠，幫牠可以重新走路。「幸好Coffee當時年輕，半年後便復元了。」

當然不是所有毛孩都像Coffee那麼幸運，遇到好主人。「三妹」珍珠、「四妹」Bow Bow都是幾經波折，才遇到JJ這個有心人。

▲ 在街上見到JJ一拖5隻狗出街，不要驚訝啊！她要照顧自己的狗隻之餘，還要做暫託及保姆。（圖片：被訪者提供）

流浪狗被膠樽蒙頭等待救援

珍珠現在8歲，義工在車場發現牠時正懷孕，所以不能再留在車場，因此先在暫託家庭居住。「珍珠生的BB，很多都被領養了，但是因為牠樣子不討好，無人要。有領養珍珠BB的家庭曾經也試過將牠一併領養，但由於牠對人不親近，又不合群，後來都要將牠送走。」結果沒人要的珍珠，又來到JJ的漫畫店，成為家中一分子。

「四妹」Bow Bow同樣是一隻孤僻的唐狗。在柴灣區有義工餵食，但總是最後一個走出來吃的毛孩。「那次不知為甚麼Bow Bow的頭塞了入膠樽內，但又不容易捉到牠幫牠取出。如果膠樽一直拿不到出來，食唔到嘢就會死。後來漁護署救了牠，但義工也希望幫牠找個家，不用再在公園流浪了。」JJ說。

確保毛孩健康狗糧打針不能少

已收養了4隻唐狗，JJ已覺得很足夠了。不過，她仍然會做暫託，但一次最多兩隻。

其實唐狗好乖，但許多時候要等幾年先有人領養。但名種狗就不同，又咬人，又周圍痾尿，但大家都覺得無所謂，一出領養post，就被「秒殺」！

雖然JJ沒有上堂真正學過養狗，但憑著她十多年的養狗經驗，唐狗沒有太多病痛及遺傳病，非常容易打理。

「其實狗糧不能貪平，一定要看成分，肉的成分一定要多，如80%-90%，不能雜質佔多。」JJ也會每年帶狗隻去打五合一疫苗，而每3年又要打瘋狗症針。她表示以自己養狗的經驗，注重狗糧加打針，唐狗真的很少病，年中節省不少昂貴的醫藥費，她希望愛狗之人嘗試改變思想，讓更多唐狗可以找到自己的家。

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由漫畫店老闆變成寵物保姆

JJ經營這間BEAR Comic Library已經有20年了，但近五、六年大家習慣上網看漫畫，因此租借漫畫的人愈來愈少。「以前每一個區域都有四、五間漫畫店，但近年已執了一半。」不知是好事還是壞事，多了漫畫店關門，JJ轉營幫人訂漫畫書的生意就增加了。「可能因為自小喜歡漫畫，因此不想執左間舖，見步行步啦！」

為了生活，現在JJ正職變了是寵物保姆。「起初是朋友唔得閒，幫他們放狗唔收錢。後來漫畫生意麻麻，就變了全職。」JJ說她是一年365日都要工作，日曬雨淋下都不能讓自己生病。就好像訪問當天早上，本來天氣還放晴，但突然下起大雨來，JJ與狗就由頭濕到落腳。

「每日最多做5單，每次45分鐘，我8成照顧的，都是唐狗。以前有些客人不在香港，還會將家裏鎖匙交給我，讓我上門照顧他們的狗。」疫情前，JJ許多客人去旅行，又不想愛犬放在酒店一格格被困著，都會將狗交給JJ照顧，而她也會帶客人的愛犬出外走走。

「我最深刻是要替隻有糖尿病的松鼠狗早晚打針，雖然也有去診所學過，但也驚失手，又怕牠郁來郁去，而且隻松鼠狗都幾惡。」不過JJ有養狗經驗，而且身有狗味，絕對難不倒她。

記者：何小雲