【肉毒桿菌中毒】24歲港女旺角美容處所注射肉毒桿菌後中毒　同日胸口不適須入院治療

▲ 24歲港女旺角美容處所注射肉毒桿菌後中毒，同日胸口不適須入院治療。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心調查一宗在本地注射肉毒桿菌毒素後疑似肉毒中毒個案，涉及一名24歲女子上周五(3日)到旺角一所美容處所，於小腿接受肉毒桿菌毒素注射後，同日出現胸口不適等症狀，到急症室求診後留醫，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒，患者今日出院，情況穩定。

涉事24歲女子過往健康良好，上周五出現胸口不適、氣促、全身無力和心悸，同日到仁濟醫院急症室求診，同日入院，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。

根據病人提供的資料，曾於上周五在旺角一美容處所於小腿接受肉毒桿菌毒素注射，衞生署正繼續調查。女病人現時情況穩定，已於今日(6日)出院。

衞生署稱，肉毒桿菌毒素如用作美容用途，注射後效果短暫，亦會逐漸消失；再次呼籲市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。

署方提醒，若獲轉介由醫生施行注射程序，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

衞生防護中心自2016年5月錄得首宗醫源性肉毒中毒疑似個案，未計今日個案，截至今年9月5日，已錄得共21宗疑似個案，其中15宗為外地傳入，全部病人曾到內地接受注射。

餘下6宗為本地個案，5名病人分別報稱曾到旺角丶油麻地丶尖沙咀和觀塘商鋪接受注射，而另一病人則報稱曾在家中接受注射，當中沒有死亡個案。

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責任編輯：陳正怡