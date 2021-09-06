【初步確診】42歲女子美國返港染疫帶變種病毒　日出康城領都2座晚上7時起圍封檢測

▲ 42歲女子美國返港初步確診帶變種病毒，日出康城領都2座須圍封檢測。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心正調查一宗涉及L452R變異病毒的初步確診輸入個案。涉及一名42歲女病人，居於將軍澳日出康城2A期—領都2座，8月24日前往美國，9月5日乘搭航班CX883返抵香港，於8月22日在香港進行的出發前檢測結果呈陰性。

港府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起列軍澳日出康城2A期—領都2座為「受限區域」，標是在明早約7時完成此行動。

她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測，結果呈初步陽性，顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。中心已將此個案列作輸入個案。

過去21天，病人曾於8月15至24日期間在港，為審慎起見，政府今晚會將該病人於香港居住的大廈（將軍澳日出康城2A期—領都2座）作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

病人於紅磡民樂街21號富高工業中心A座8樓07室工作，最後上班日期為8月20日。病人的工作處所及她在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。



中心的調查顯示，病人曾於5月2日及5月23日在香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

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責任編輯：陳正怡