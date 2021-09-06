【環境污染】環團揭本地多塊棕地涉違規作業　驚現多座「垃圾山」

▲ 綠色和平8月攝於厦村雞伯嶺，該址有9座由場內五金廢料形成的「垃圾山」。（綠色和平提供）

本港新界現時有很多棕地，惟這些閒置土地被發現近年用作違規作業問題，如經營廢料回收場等。環團綠色和平今日（6日）公布調查報告，指現時本港最少有35個棕地涉違規作業，包括處理五金廢料、電子垃圾、洋垃圾等，總面積逾20公頃。其中，最大規模的一幅，位處厦村雞伯嶺路，佔地約7.7公頃，積存9座「垃圾山」。綠色和平批評現時香港欠缺全面棕地政策，浪費珍貴土地資源及造成住屋不公、污染環境等問題。

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綠色和平今年7月至8月期間實地調查，透過航拍、明查暗訪等，辨別最少有35個棕地上的工場涉違規作業，包括處理五金廢料、電子垃圾、洋垃圾等，總面積逾20公頃主要分佈在北區和元朗；部分更涉嫌違例發展、非法佔用官地、入侵綠化地帶等。

調查顯示，當中有8個棕地工場積存海量垃圾夾雜五金廢料、電路板、廢塑膠等，形成佔地逾千平方米、估計高達5至8米的「垃圾山」，當中不排除涉及「洋垃圾」。項目主任陳可淳表示，面積最大的「垃圾山」位於厦村雞伯嶺路，佔地約7.7公頃，當中更逾4公頃涉嫌霸佔官地，「垃圾山」數目達9座，場內五金廢料混合了大量塑膠垃圾、電路板、建築廢料等，涉價最少達7.5億元。

陳可淳續指，綠色和平抽查厦村雞伯嶺路3個土壤樣本，當中有兩個樣本鋅及銅含量超出荷蘭土壤重金屬污染標準。他批評，重金屬會隨雨水沖刷而流入附近泥土及河流，污染環境外，鏟車於「垃圾山」上移動或卸貨時，濺起廢料及垃圾堆的粉末，導致塵土飄揚，將威脅市民健康。

另一方面，綠色和平發現，27個涉違規處理有毒電子廢物的工場，當中最少17個工場涉及違法儲存或拆解俗稱「四電一腦」的受管制電器廢物，包括2018年已被綠色和平揭發的恐龍坑西工場，惟有關當局仍未有處理。

綠色和平斥，政府欠缺棕地規劃，令棕地成廢物的傾倒地和處理場，亦變相縱容違規作業利用香港珍貴的土地資源，甚至霸佔官地來賺取以億計利潤，同時間利用香港堆填區及郊野環境土地處理「洋垃圾」，犧牲原本可建屋的土地。團體指，政府必須全面規管棕地，否則問題只會日趨嚴重。

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記者：曾卓鋒