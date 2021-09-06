  • 29°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 22:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【前海擴區】港澳辦稱方案實施恰逢其時　中聯辦指能開闢更廣闊舞台

政治 19:20 2021/09/06

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

中央今日公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》。港澳辦指，方案深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大部署，是豐富「一國兩制」實踐的重大舉措，亦是對香港經濟社會發展的重大利好。中聯辦則稱，方案為由亂及治的香港找到國家所需、香港所長的交匯點，開闢更廣闊的舞台。

港澳辦發言人表示，《前海方案》以「擴區」和深化改革、擴大開放為主題，大幅擴展了前海深港現代服務業合作區的發展空間，明確提出了打造全面深化改革創新試驗平臺、建設高水平對外開放門戶樞紐的目標任務。

港澳辦又指，方案深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水平等方面提出了一系列具體舉措，體現了中央對香港長期繁榮穩定和民生福祉的高度重視，彰顯了香港在高質量建設粵港澳大灣區中所具有的突出優勢，必將為香港發展拓展新空間、注入新動能、提供新機遇。

港澳辦表示，《前海方案》的實施可謂恰逢其時。衷心希望港府和社會各界進一步凝聚發展共識，牢牢抓住機遇，用好中央支持政策，發揮香港獨特優勢，不斷深化粵港互利合作，在融入國家發展大局進程中實現香港更好發展。

另外，中聯辦發言人指，中央支持香港的經濟民生，高度重視香港市民對美好生活的期待，陸續提出支持香港發展、促進內港合作的政策措施，今次將前海合作區增擴，必將進一步拓展深港合作空間，成為香港進一步融入國內大循環、國內國際雙循環橋樑作用的重要切入點。

中聯辦又提到，香港人有望在前海，享受到交通、通信、支付等領域，與港澳標準全面銜接的便利，符合條件的港澳人士，能在區內擔任法定機構職務，香港還將作為區內解決民商事案件的仲裁地。

中聯辦強調，美好藍圖已經繪就，關鍵在於馬上行動，直言把握重大國家戰略機遇，善用國家政策大勢，善用自身發展優勢，香港一定會重綻東方之珠的獨特魅力。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤、陳葆琳

相關文章

林鄭月娥：與前海探索合作新空間　香港可助建設高質量大灣區
16:29 2020/12/06
林鄭月娥：與前海探索合作新空間　香港可助建設高質量大灣區
【施政報告】新社聯約見林鄭提供建議　倡建鐵路軌道連接前海及洪水橋
20:44 2021/08/30
【施政報告】新社聯約見林鄭提供建議　倡建鐵路軌道連接前海及洪水橋
【前海擴區】林鄭稱有利推動更高水平港深合作　發揮雙引擎功能
今日 19:10
【前海擴區】林鄭稱有利推動更高水平港深合作　發揮雙引擎功能

你可能感興趣

林鄭月娥：與前海探索合作新空間　香港可助建設高質量大灣區
16:29 2020/12/06
林鄭月娥：與前海探索合作新空間　香港可助建設高質量大灣區
【施政報告】新社聯約見林鄭提供建議　倡建鐵路軌道連接前海及洪水橋
20:44 2021/08/30
【施政報告】新社聯約見林鄭提供建議　倡建鐵路軌道連接前海及洪水橋
【前海擴區】林鄭稱有利推動更高水平港深合作　發揮雙引擎功能
今日 19:10
【前海擴區】林鄭稱有利推動更高水平港深合作　發揮雙引擎功能
大灣區 經濟 香港 中聯辦

最高瀏覽

【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
今日 10:49
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
10:35 2021/09/05
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內