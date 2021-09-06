【前海擴區】港澳辦稱方案實施恰逢其時　港府應抓住機遇發揮獨特優勢

中央今日公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》。港澳辦指，方案深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大部署，是豐富「一國兩制」實踐的重大舉措，亦是對香港經濟社會發展的重大利好。中聯辦則稱，方案為由亂及治的香港找到國家所需、香港所長的交匯點，開闢更廣闊的舞台。

港澳辦發言人表示，《前海方案》以「擴區」和深化改革、擴大開放為主題，大幅擴展了前海深港現代服務業合作區的發展空間，明確提出了打造全面深化改革創新試驗平臺、建設高水平對外開放門戶樞紐的目標任務。

港澳辦又指，方案深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水平等方面提出了一系列具體舉措，體現了中央對香港長期繁榮穩定和民生福祉的高度重視，彰顯了香港在高質量建設粵港澳大灣區中所具有的突出優勢，必將為香港發展拓展新空間、注入新動能、提供新機遇。

港澳辦表示，《前海方案》的實施可謂恰逢其時。衷心希望港府和社會各界進一步凝聚發展共識，牢牢抓住機遇，用好中央支持政策，發揮香港獨特優勢，不斷深化粵港互利合作，在融入國家發展大局進程中實現香港更好發展。

另外，中聯辦發言人指，中央支持香港的經濟民生，高度重視香港市民對美好生活的期待，陸續提出支持香港發展、促進內港合作的政策措施，今次將前海合作區增擴，必將進一步拓展深港合作空間，成為香港進一步融入國內大循環、國內國際雙循環橋樑作用的重要切入點。

中聯辦又提到，香港人有望在前海， 享受到交通、通信、支付等領域，與港澳標準全面銜接的便利，符合條件的港澳人士，能在區內擔任法定機構職務，香港還將作為區內解決民商事案件的仲裁地。

中聯辦 強調，美好藍圖已經繪就，關鍵在於馬上行動，直言 把握重大國家戰略機遇，善用國家政策大勢，善用自身發展優勢，香港一定會重綻東方之珠的獨特魅力。

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責任編輯：陳宛彤