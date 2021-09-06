  • 30°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 20:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】港府認可印度泰國等地官方接種紀錄證明　9月8日起生效

社會 19:50 2021/09/06

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

港府認可印度泰國等地官方疫苗接種紀錄證明，9月8日起生效。（經濟日報資料圖片）

政府今日(6日)公布公布，已與印度、馬來西亞、巴基斯坦及泰國政府完成商討，將認可有關地區發出的疫苗接種紀錄；香港居民持有相關主管當局發出的疫苗接種紀錄，可於9月8日凌晨零時起從A組指明地區登機來港。港府亦與韓國政府完成商討認可疫苗接種紀錄安排，同樣於9月8日起生效。

現時印度、馬來西亞、巴基斯坦及泰國均列作A組高風險指明地區，港府已與有關政府完成商討，逗留高風險地區的香港居民，如持有上述地區相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄，9月8日凌晨零時起可登機抵港，惟仍需拎72小時內病毒陰性證明，抵港後亦須於指定酒店檢疫21晚。

政府亦已與韓國政府完成商討認可疫苗接種紀錄的安排，同樣由9月8日凌晨零時起實施。當局稱，雖然韓國目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該國相關主管當局發出，並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。

發言人稱，有關旅客所接種的疫苗，必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗，政府會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討，並更新名單。

【湊得輕鬆啲】蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍  女拔小師妹陳劭藍成後起之秀：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【新冠疫苗】聶德權訪會德豐視察外展接種服務　約230名會德豐員工及家屬接種
今日 16:30
【新冠疫苗】聶德權訪會德豐視察外展接種服務　約230名會德豐員工及家屬接種
【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
21:48 2021/09/05
【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案均已打針　包括一名上月底來港印傭
今日 14:21
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案均已打針　包括一名上月底來港印傭

你可能感興趣

【新冠疫苗】聶德權訪會德豐視察外展接種服務　約230名會德豐員工及家屬接種
今日 16:30
【新冠疫苗】聶德權訪會德豐視察外展接種服務　約230名會德豐員工及家屬接種
【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
21:48 2021/09/05
【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案均已打針　包括一名上月底來港印傭
今日 14:21
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案均已打針　包括一名上月底來港印傭
疫情 新冠肺炎疫情 疫苗 巴基斯坦 泰國 馬來西亞 南韓 印度

最高瀏覽

【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
今日 10:49
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
10:35 2021/09/05
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內