【大灣區】民建聯：橫琴粵澳方案為好示範 促港府成立專項小組探討合作模式

▲ 民建聯表示，方案為香港與大灣區其他城市之間的合作提供典範。（陳葆琳攝）

中共中央、國務院近日印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。民建聯表示，方案為香港與大灣區其他城市之間的合作提供典範，特區政府應就新管理模式成立專項小組，探索香港未與其他城市合作模式，進一步推動香港與大灣區的建設。

李慧琼認為，方案進一步深化《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的發展，解決澳門深層次矛盾，並為產業單一化提供指導性作用。她形容，橫琴管理機構由廣東省及澳門共同管理屬「制度上的創新」，為今後大灣區城市間的合作發展提供先例。

她續指，以往大灣區城市之間的合作向來較少有政府參與，惟方案以「共商、共建、共管和共用」為原則，粵澳雙方聯合組成合作區答理委員會，在職權範圍內決定合作區的動大規劃、政策、項目及重要人事任免，為一種新體制的探索，探索不同制度框架下區域合作的路徑。

劉國勳補充，方案為香港與大灣區其他城市之間的合作提供了很好的典範，政策規定大大促進了珠海和澳門之間的人流、物流的流動效率，將來香港可以探討這樣的模式是否可以用在和廣州南沙、深圳前海以及河套等合作區域。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳