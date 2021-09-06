【中秋廟會】黃大仙祠辦廟會賀創壇百載　9月18日起免費入場賞燈猜謎玩遊戲

▲ 中秋期間，黃大仙祠內將結紮結花燈，舉辦廟會。（林宇翔攝）

中秋佳節將至，適逢黃大仙祠踏入百周年，今年9月18至24日期間，祠中將舉辦盛大的花燈廟會，花燈燈謎少不了，更會有攤位、表演和模型展，中秋團圓聚餐後，不妨偕伴入廟賞月，順帶在疫情下向黃大仙求個身體健康。

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黃大仙祠今年舉行「百周年紀慶花燈廟會」，由9月18日起一連7日，每晚6時起，祠內的花燈將會點亮，供市民免費入場欣賞。花燈設計以中秋節及中華傳統文化產物為主，例如玉兔、雙龍戲珠和十二生肖等等。

花燈廟會除可以賞燈外，亦設有特色攤位和表演。特色攤位方面有投壺、射箭、糖畫、麵粉公仔、石頭畫等，表演則有變臉、南音、魔術、花式跳繩、劍球等。

花燈廟會期間將舉辦不同工作坊，包括「簡易燈籠製作工作坊」、「環保工作坊（防蚊膏）」、「彩虹書法工作坊」及「中國結工作坊」。

主辦機構嗇色園表示，廟會將遵照防疫規定舉行，場內最多可容納2,000人。

廟會將於9月18日至24日舉行，入場時間分日場及夜場，日場為上午10時至下午4時30分；夜場為晚上6時至9時（中秋正日9月21日延長開放至晚上10時）。

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記者：陳梓蔚