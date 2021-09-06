【西九文化區】旅發局「大城小區」計劃與西九合作　結合油尖旺區發展吸引旅客

▲ 立法會今日下午討論西九文化區倡議的學習和社區參與活動。（陳葆琳攝）

立法會今日下午討論西九文化區倡議的學習和社區參與活動，西九文化區管理局香港故宮文化博物館館長吳志華表示，未來西九文化區會探索與旅發局的合作空間，以吸引更多旅客。

旅發局近年推行「大城小區」計劃，並先後進行「舊城中環」及「深水埗」地區推廣。旅遊界立法會議員姚思榮關注，旅發局擬將計劃推廣至旺角、油麻地及西九，西九文化區有否計劃增加與其他群體合作的空間，如加強與旅發局的合作，進一步體現西九文化區的價值。

吳志華表示，已接獲旅發局就有關計劃的邀請，西九文化區將積極與旅發局合作，希望日後西九文化區與油尖旺區有緊密聯繫及互動。他強調，油尖旺區除了有新設施外，亦有很多歷史街道，傳統、創新、藝術及商業活動並存。未來西九文化區會探索計劃的宣傳途徑及將來合作空間，如為旅發局的文化或旅遊項目提供場地，以吸引更多旅客。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民補充，表演藝術處自2019年起，在戲曲中心的設有常設節目茶館劇場「粵・樂・茶韻」，吸引超過2.9萬名觀眾，疫情前逾兩成觀眾均為旅客。當局已擬定疫情結束後的宣傳計劃，再次吸引旅客參與活動。

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記者：陳葆琳