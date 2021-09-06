王家衛X蘇富比展出30件典藏　公開張國榮《春光乍洩》絕密短片

▲ 王導創作的首件NFT（非同質化代幣）作品。

本年六月，蘇富比在倫敦現當代藝術晚拍完結後隆重宣布：殿堂級國際導演王家衛將於十月份與香港蘇富比現代藝術拍賣重磅聯乘，並放映由王導製作的預告短片，消息一出，旋即引來藏家與影迷哄動，更成為藝術界乃至全球熱話！

踏入秋拍倒數階段，此次「王家衛Ｘ 蘇富比」的跨界詳情正式揭曉，其將以三重鉅獻之形式亮相秋拍，讓王導分別以藝術家、收藏家以及策展人身份，與蘇富比成就此次史無前例的跨界合作，勢令全球藏家拭目以待！

▲ 《花樣年華一剎那》

現代藝術晚拍將呈獻兩項與王家衛電影相關拍品，展現王家衛導演作為藝術家的卓絕才情：第一項即是由王導創作的首件NFT（非同質化代幣）作品，此作亦將成為首項在國際拍賣行隆重登場的亞洲電影NFT！

王導為本作取名《花樣年華一剎那》，呈獻2000年勇奪第五十三屆康城影展「最佳男主角」與「最佳藝術成就」兩項大獎的電影鉅作《花樣年華》首天拍攝的絕密劇情！王導更特意為本作撰文，分享他回顧此一關鍵時刻的心路歷程。

▲ 《花樣年華》首天拍攝的絕密劇情！

1997年，王家衛憑藉《春光乍洩》獲頒第五十屆康城影展「最佳導演」大獎，成為首位華人獲此殊榮。一代傳奇巨星張國榮，在戲中身穿皮衣的形象，更堪稱影壇經典；此件皮衣自1997年電影拍攝完畢後，一直珍藏於「澤東庫藏」，歷經近四分一世紀，依然完好如初，如今重現公眾面前，意義非凡。

▲ 《春光乍洩》

導演誠意與環球影迷及藏家一同回首幕幕扣人心弦的經典場面，重溫張國榮先生在銀幕上的風姿，致敬一代巨星的經典造型。短片《傷心探戈 - 黃皮衣》將於蘇富比社交媒體上發佈。

▲ 《春光乍洩》

緊接現代藝術晚拍，蘇富比將於10月10日「現代藝術日拍」之前，舉行「澤東庫藏」拍賣專場，以紀念王家衛導演成立「澤東電影」三十周年。王導以其收藏家的身份，精心挑選30件有關他的電影珍藏。