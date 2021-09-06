【立法會選舉】區議員劉卓裕爭取入閘做「忠誠反對派」？

▲ 劉卓裕最近跨區服務居民，據聞有意為參加立法會選舉舖路 (劉卓裕Facebook)

12月的立法會換屆選舉，民主黨對於參選猶豫不決之際，據悉，荃灣區議員劉卓裕打算爭取入閘做「忠誠的反對派」，參選由荃灣及葵青組成的新增地區直選「新界西南」選區。

原本有16名民主派的荃灣區議會，目前只有6人留守議會，包括上屆在荃灣愉景選區擊敗建制派田北辰的劉卓裕。有消息指，劉認為自己一直走溫和務實路線，以民生事務為主打，所以沒有如其他泛民辭職。

據聞，劉卓裕近日跳出自己所屬的愉景選區，巡迴葵青區開流動辦事處，收集街坊求助個案，其跨區舉動引起地區人士注意，皆因荃灣及葵青正是新增的地區直選的「新界西南」選區。

劉卓裕向傅流螢指，眼見不少地區因為民主派辭職，希望補位為街坊提供協助。被問到是否有意參選立法會？劉卓裕只稱，目前首要專注於服務街坊的事宜。有政界中人認為，觀乎其口吻，似乎未為參選落閘；至於一旦去馬能否獲選委提名及通過資格審查，就是後話。

事實上，新一屆立法會的20個直選議席，料當中的10個預留給泛民。自稱中間派的新思維主席狄志遠近日已表示，有意爭取4個直選議席；無派黨的西貢地區政團人士方國珊、已退出民協的馮檢基，一旦決定參選，也有望入閘並取得議席。有政界中人指，隨著立法會選舉逼近，相信還有一些未辭職同時認為自己有條件入閘的泛民區議員，陸續表達參選意向，更不排除有民主黨人退黨或另起爐灶參選。