【東京殘奧】余翠怡遺憾未能取得獎牌　盼港人一直支持運動員

▲ (余翠怡 fb)

東京殘奧曲終人散，港隊在今屆賽事取得2銀3銅。「五朝元老」、輪椅劍擊運動員余翠怡表示，今屆殘奧本港首次有現場直播賽事，社會關注度增加，遺憾自己未能取得任何獎牌，但希望港人之後會一直支持殘疾運動員。

輪椅劍擊港隊代表今屆殘奧未能取得任何獎牌。余翠怡在社交平台表示，今屆賽事本港首次設現場直播，令香港市民可以觀賞24名殘奧運動員室賽場上拼搏，而且社會關注度大增，可惜自己「沒有帶回一面獎牌，令大家都失望了」。

但余翠怡亦稱，「樂觀啲去睇，其實今屆得到既關注，市民嘅支持，係我參加過咁多屆收穫最多。」余翠怡亦不忘感謝教練、體院人員等，以及隊友。

今屆殘奧既支持，一定係開始，日後既比賽，香港人都要陪我地一齊去打啊。

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責任編輯：蘇文軒