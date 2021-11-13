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【星空下的仁醫】Eman疑受感染胎兒生命受威脅　Max母子關係面臨終極決裂

娛樂 16:15 2021/11/13

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《星空下的仁醫》

TVB台慶劇《星空下的仁醫》在昨晚（11月12日）的劇情講到Eman（鍾嘉欣飾）因救人心切，不小心與染有第五病的個案接觸。

由於第五病有機會透過母體傳染至胎兒並對胎兒生命造成威脅，在場的焚爺（鄭嘉穎飾）等即大為緊張，Eman被要求放下手頭上工作回家休養並作進一步觀察。

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Max狀態每況愈下

至於對濫藥有一定依賴性的Max（羅子溢飾），在廁所倒掉所有藥物後狀態每況愈下，昨晚劇情講他不但臉青口唇白，更在廁格中不停雙手發抖。

對於Max情況，網民深表婉惜，有人不太認同他的行為，亦有人認為他長期活在母親鍾教授（龔慈恩飾）的壓逼下，患上情緒病兼壓力爆煲情有可原。

童星演技出色

另外，患糖尿病要鋸腳的宏仔，除要承受自身的痛苦，還要面對父母日嘈夜嘈的困局，最終宏仔忍不住爆喊，並指是因自己糖尿病才導致父母離婚。

不少網民看了宏仔痛徹心扉的演出後，均感到很難過：「個個童星都好勁，好投入。」並對其父母的所作所為大表不認同。而飾演宏仔的童星，正是曾演出《失憶24小時》一哥的方哲翷。

Eric想再續前緣

愛情線方面，除了Eman、焚爺及Esther（何依婷飾）的三角戀外，Amos（馬國明飾）及海琪（周家怡飾）原本發展不俗，卻開始出現暗湧。

事緣海琪老公Eric（關楚耀飾）醒來後想與海琪再續前緣，Amos為了海琪免受騷擾竟欺騙Eric自己是海琪男友，此舉觸怒海琪，二人關係因而變僵。

據悉，下周海琪與Amos將陷更深的誤會，焚爺亦會捲入其中令Amos再陷被孤立困境；與此同時，網民深表痛恨的周振堯院長，將再對Hard Team出手，Hard Team再陷危機。

至於Eman腹中胎兒Heman亦將證實受到感染，到底兩母子能否渡過難關？而Max與母親鍾教授亦會面臨終極決裂，神智不清的Max更一度衝出馬路。

最新影片推介：阿Dee哥+娟姐專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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