【垃圾徵費】垃圾膠袋月產量料落差2成　環保署明年招標冀港人配合減廢

▲ 環保署副署長陸嘉健(中)。(梁偉榮攝)

立法會上月通過垃圾徵費條例，設18個月準備期，意味本港最快2023年落實條例。環保署透露，明年將公開招標2次，有意招6至8間中小型膠袋廠在本地生產11款指定垃圾袋，每月生產量最高可達9,600萬個，惟以現時廢物棄置量計算，全港每日約需400萬個指定垃圾膠袋，即每月1.2億個膠袋，估計落差約2成，需要港人在未來一年半積極減廢配合。署方強調，暫仍屬初步估算，冀徵費實施後，本港家庭住戶及工商業減少棄置垃圾。

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環保署首席環境保護主任胡勁欣解釋，據本港住戶和工商業處所數目、規模及廢物棄置模式等，以估算不同容量的指定垃圾袋在垃圾收費實施後的整體需求。她指，按統計處數字，本港現時約有290萬個家庭住戶及40萬個工商戶，估算當中7成家庭每天棄置200萬個膠袋，而工商戶則每天棄置100萬至200萬個膠袋，即全港每日需約400萬個膠袋，每月即1.2億個。

▲ 環保署首席環境保護主任胡勁欣。(梁偉榮攝)

該署正草擬招標文件，料將於明年3月及9月分別進行公開招標，有意招募6至8個中小型膠袋廠在本地生產11款指定垃圾袋。今年4月署方曾邀請業界提交意向書，至今共收到30份表示有興趣及有能力提供指定垃圾袋製造服務。

當局料每個承辦商每月生產約900萬至1,200萬個膠袋，即每月最高生產逾9,600萬個，較上述需求估算少2成。她解釋，當局期望垃圾徵費實施後，市民回收意識增，屆時本港人均垃圾棄置量可減少。但胡強調，相關數字仍屬初步估算，現正向物業管理公司及清潔承辦商作問卷調查，以了解現時垃圾袋使用量，確保承辦商日後有能力生產足夠指定垃圾袋。

環保署副署長陸嘉健指，垃圾徵費須配合健全社區回收才能全面發揮減廢效用，包括環保署在全港18區設22個「回收便利點」的綠綠賞積分計劃，由去年11月起至今有近9萬名用戶。該署正計劃垃圾徵費正式實施後，允許市民利用積分兌換指定垃圾膠袋。截至2021年6月底，22所「回收便利點」共收集4,500公噸回收物。

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，當局預計垃圾徵費實施後可減少垃圾棄置量合理，他舉例指台北由2000年實施相關政策後，10年間人均棄置量大減至65%，由1.11公斤減至0.35公斤；而本港於2019年每日人均棄置量為1.47公斤，若減2成，即可減至1.17公斤，認為「不算好難」。他料18個月適應期間港府會派發免費膠袋，屆時當局因應實際情況，再更改膠袋生產量。

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記者：洪芷晴