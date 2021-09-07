【垃圾徵費】港府研對三無大廈過渡期派膠袋換領券　環團建議直接列名單登記

▲ 港府計劃在垃圾徵費條例通過後，初期會向市民免費派發指定膠袋，讓市民適應使用指定袋及養成妥善處置廢物習慣。(粱偉榮攝)

港府計劃在垃圾徵費條例通過後，初期會向市民免費派發指定膠袋，讓市民適應使用指定袋及養成妥善處置廢物習慣，不過有市民質疑指一些三無大廈及鄉郊難以派發。環保署副署長陸嘉健透露，當局正研究以派發「膠袋換領券」形式予相關人士換領膠袋，但詳情仍有待考慮。

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陸嘉健表示，政府在落實徵費前的半年適應期內，一定會派發免費膠袋，不過坦言向單幢樓、三無大廈及鄉郊住戶派發有一定挑戰，當局正研究以派發「膠袋換領券」形式處理，而鄉郊住戶則可由鄉議局代為派發，但細節仍有考慮。

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，若每月郵寄30個垃圾膠袋「郵費一定好貴」，牽涉大量公帑，加上單幢樓、三無大廈的信箱一般較細小，若將垃圾袋直接放到住戶郵箱，「擔心隔離屋拎埋其他人既膠袋，到時有住戶話自己收唔到所以做唔到就口同鼻拗」，故認為利用換領券形式派發屬可行方向。

不過，他又認為，港府可直接列出相關名單，將合資格領取免費膠袋人士列入「屬於可獲得免費膠袋類別」，相關人士可到便利店登記證明並換領，減少使用換領券「又要寄又要換比較麻煩」。

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記者：洪芷晴