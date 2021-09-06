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【港深合作】林鄭赴深圳簽署多項合作協議　稱港人盼早日恢復免檢疫到內地

政治 22:22 2021/09/06

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林鄭月娥（左）赴深圳出席深港高層會晤暨2021年深港合作會議。（政府新聞處）

特首林鄭月娥率領代表團到深圳，出席深港高層會晤暨2021年深港合作會議，期間簽署落實多項合作。她又在會議上提到，港人盼望能早日，逐步有序恢復免檢疫到內地。

林鄭月娥指，香港與深圳在創科發展一直是緊密夥伴，兩地政府已於會後簽署了《關於推進河套深港科技創新合作區「一區兩園」建設的合作安排》，亦推出合作區的聯合政策，提供便利人流、科研資源流動及開設業務等方面的支援措施。

另外，兩地政府同意，繼續研究落實一系列金融合作措施，包括繼續研究擴大「深港通」標的範圍、推動香港保險業在大灣區內地城市設立售後服務中心等。

在高等教育方面，深圳市人民政府與香港大學簽署了合作辦學備忘錄，開展港大在深圳成立分校的籌備工作，港府也會繼續支持職訓局與深圳職業技術學院加強合作。

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責任編輯：陳宛彤

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