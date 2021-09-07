【垃圾徵費】研垃圾站設CCTV防違規棄置　指定垃圾袋有防偽特徵避免出現「假垃圾袋」

▲ 因應垃圾徵費條例，署方考慮於垃圾站設閉路電視監察，警剔市民，並針對犯法黑點執法。

垃圾徵費當中的一大爭議，是如何確保市民使用指定垃圾袋。環保署承認，確實難以避免出現漏網之魚，即使台北、南韓等已實行垃圾徵費多年的亞洲城市，仍有人會胡亂棄置，故當局將研究於垃圾站設閉路電視監察，防止有市民違規棄置垃圾；而指定垃圾袋有防偽特徵，同時會採用特別字體，亦會印上二維碼（QR code），以及膠袋批次編號，防止有不法分子偽造「假垃圾袋」。

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環保署助理署長鄭懿嘉表示，即使是單幢樓、三無大廈，都需使用指定膠袋，署方除了透過教育、宣傳，亦會考慮於垃圾站設閉路電視監察，警剔市民，並針對犯法黑點執法。她強調，現時非法棄置建築廢料的黑點亦設有閉路電視，會放置告示，提醒已安裝監察設施，以及增派人手巡查執法。至於大廈因牽涉私隱問題，難以設置監控鏡頭，故當局仍在考慮如何加強監。

▲ 環保署助理署長鄭懿嘉。(梁偉榮攝)

同時，署方正考慮改革街邊垃圾桶的設計及數量，包括將開口位改窄，讓人難以將大件垃圾塞進，不過詳情則未有透露。此外，她又提到，指定垃圾袋的具體設計未落實，不過為防止出現「假膠袋」讓不法分子有利可圖，指定垃圾袋會有特徵識別，包括採用特別字體，另會印上QR code供市民連結至相關網站及應用程式，垃圾袋上亦印有批次號碼以供辨別。

署方又指，指定垃圾袋會以薄膜級低密度聚乙烯（LDPE）為主要成分，當中至少50%為再生塑膠物料，較現時普遍使用的100%原生塑膠垃圾袋所使用的原生塑膠量減少至少一半。換言之，即使日後垃圾袋使用量不變，使用指定垃圾袋亦可有效減少用作棄置廢物而棄置在堆填區的原生塑膠量。這亦確保指定垃圾袋符合政府的環保採購規格。

隨著垃圾收費效果浮現，預期日後整體廢物棄置量將會減少，未來用作棄置廢物而棄置在堆填區的垃圾袋膠袋的容量及整體膠袋數目亦會相應減少，進一步減少因而棄置在堆填區的原生塑膠量。

記者：洪芷晴