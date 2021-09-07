【強制檢測】變種病毒染疫者曾訪14地點納強檢　包括又一城及九龍塘2間時鐘酒店【一文看清強檢清單】

▲ 變種病毒染疫者曾訪14地點納強檢包括九龍塘又一城。（資料圖片）

政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處21個指明地方人士接受新冠病毒核酸檢測，當中包括9月6日發現一宗由海外地區抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變異病毒株，患者曾到過的14個指明地方被納入強制檢測公告，包括九龍塘又一城、九龍塘2間時鐘酒店(異風情、漫春天)，觀塘APM(錦麗、茶木)、日出康城商場(陳勤記、譽居、 京滬‧佳餚)及西貢Cozy Coffee等6間食肆，以及796X新巴巴士。

另外，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株而曾於香港居住的非本地確診個案，於指定期間曾身處兩個指明地方的人士需要再次進行檢測；及五間學校爆發上呼吸道感染，亦被納入強制檢測公告。

9月6日強制檢測公告詳情：

(須於9月8日或之前接受檢測。受檢人士若在9月4日至9月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。)

A. 涉及 L452R 變異病毒株的初步確診個案曾到訪的地方

1. 寶益珠寶有限公司 (紅磡民樂街 21 號富高工業中心 A 座 8 樓 07 室) -- 8月15日至8月20日期間曾身處超過1小時人士

2. 環亞機場貴賓室 (香港國際機場一號客運大樓6樓離境大堂，鄰近 1 號閘口) -- 8月24日上午8時至上午10時期間曾身處人士

3. 錦麗 (觀塘觀塘道 418 號創紀之城 5 期 APM 4 樓 L4-19 號鋪) -- 8月23日下午3時至下午6時期間曾身處人士

4. 異風情精品酒店 (九龍塘羅福道 9 號) -- 8月22日下午3時至下午6時期間曾身處人士

5. 又一城 (九龍塘達之路 80 號) -- 8月22日下午4時至下午8時期間曾身處人士

6. 陳勤記鹵鵝飯店 1948 (將軍澳康城路 1 號康城商場 3 樓 353B 號鋪) -- 8月21日下午7時至下午10時期間曾身處人士

7. 796X 新巴巴士 (將軍澳工業邨開出往尖沙咀東) -- 8月18日至8月20日上午7時至上午10時期間曾乘搭人士

8. 796X 新巴巴士 (尖沙咀東開出往將軍澳工業邨) -- 8月18日至8月20日下午6時至下午9時期間曾乘搭人士

9. 泰坊 (觀塘成業街 15-17 號成運工業大廈 1 樓 9-11 號鋪) -- 8月17日下午3時至下午6時期間曾身處人士

10. 漫春天精品酒店 (九龍塘律倫街 1 號) -- 8月17日上午11時至下午2時期間曾身處人士

11. Cozy Coffee (西貢普通道 72 &74 號地下及 1 樓) -- 8月17日上午10時至中午12時期間曾身處人士

12. 茶木‧台式休閒餐廳 (觀塘觀塘道 418 號創紀之城 5 期 APM 4 樓 L4-19 號鋪) -- 8月16日下午7時至下午10時期間曾身處人士

13. 譽居 (將軍澳康城路 1 號 The LOHAS 康城 2 樓 203 號鋪) -- 8月16日上午11時至下午2時期間曾身處人士

14. 京滬‧佳餚 (將軍澳康城路 1 號 The LOHAS 康城 3 樓 333 號鋪) -- 8月15日下午8時至下午11時期間曾身處人士

B. 屬再次檢測的指明地方

1. 香港足球會咖啡廳 (跑馬地體育道 3 號香港足球會 2 樓) -- 8月27日上午7時30分至上午11時30分期間曾身處人士

2. Pinnacle Performance (灣仔摩理臣山道 9 號天樂廣場 7 樓) -- 8月27日上午6時至上午8時期間曾身處人士

C. 其他--爆發上呼吸道感染學校

鄰舍輔導會元朗幼兒園 (元朗牡丹街 23 號康德閣地下及 1 樓) -- 8月24日至9月6日期間曾身處超過兩小時人士

太陽島英文幼稚園 (元朗分校) (元朗朗日路 8 號形點 II 3 樓 L3 號鋪)-- 8月24日至9月6日期間曾身處超過兩小時人士

基督教香港崇真會安仁幼兒學校 (大埔富善邨)-- 8月24日至9月6日期間曾身處超過兩小時人士

英基國際幼稚園 (烏溪沙) (馬鞍山西沙路 599 號 1 樓)-- 8月24日至9月6日期間曾身處超過兩小時人士

聖公會基福小學 (深水埗長沙灣道555 號) -- 8月24日至9月6日期間就讀四年級的學生及曾面授老師

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責任編輯 李志強

