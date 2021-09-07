【大灣區】都會大學肇慶建校計劃延至最快2024招生　擬兩校學分互認並向分校畢業生發兩地證書

▲ 都大肇慶分校選址廣東省肇慶市新區，佔地約2500畝，建設用地佔約500畝，定位為應用型教學研究綜合大學。（大學網頁設計圖片）

近年本港多間大學規劃到大灣區辦學，原名香港公開大學的香港都會大學（簡稱都大）肇慶分校籌備興建申請，亦已進入最後階段。主掌建校計劃的都大副校長呂汝漢預料，最快本年底可獲內地批准籌備資格，但開校日期受疫情拖延1至2年，最快2024年才開始招生。

呂汝漢透露，都大擬向內地分校畢業生同時發出香港本部畢業證書，並透過兩校學分互認，以鼓勵本港學生前往肇慶分校交流，以累積在大灣區生活和工作體驗。他特別寄語香港年輕人將眼光放遠，勿再拘泥於在港發展，應到大灣區擴闊視野。

疫下進度受阻 最快2024收生

公開大學於9月1日正式改名都會大學前，在去年4月已跟肇慶市人民政府及肇慶學院簽署協議，3方共同籌辦「香港公開大學（肇慶）分校」，選址廣東省肇慶市新區，佔地約2,500畝，建設用地佔約500畝，定位為應用型教學研究綜合大學。

主掌分校籌建計劃的都大副校長（資源及發展）呂汝漢接受TOPick專訪時透露，建校申請已來到最後階段，現正應國家教育部要求修訂細節，進行畫則等校園概念規劃；隨着公大改名，校方稍後亦會改以「香港都會大學（肇慶）分校」校名提交有關資料。

呂汝漢透露，校方早於今年1月向內地部門提交上一份回應報告，惟疫情下相關部門溝通受阻，審批時間較長，校方於上月初才收到回覆。

他預料年底至明年初可獲批准籌備資格，其後開始動工，但由原先預計最快2023年開校，暫需押後1至2年，最快2024年起收生，擬於初期每年招收1,000名本科生，再視乎反應開展第2期建校工程，以逐步增加收生，目標全校學生人數達1萬人。

辦14課程 把關嚴不濫發證書

呂汝漢形容肇慶分校「會有我哋嘅DNA」，計劃由香港都大校長擔任肇慶分校理事會主席，課程將按香港都大特色，並滿足大灣區需求開辦，正考慮開辦創意媒體及工商管理等14個課程，並計劃向內地學生同時發出香港都大及肇慶分校的畢業證書，強調分校質素保證及資歷水平把關，跟香港一樣嚴謹，不會濫發證書，相信有助開拓師生在大灣區的發展，達雙贏局面，初步獲部分教職員正面回應。

呂汝漢續指，校方亦構思為兩地校園設學分互認，以鼓勵香港學生到肇慶分校上課，為期一個學期至一整個學年，以體驗內地校園及累積大灣區生活經驗，並參加內地企業等，以加深了解當地發展。

他希望將來香港都大學生都可具備大灣區生活經驗，擴闊視野，「搵工或者去大灣區工作會有多個選擇，亦可以認知國家發展，對香港同學有一定優勢。」

師資方面，校方初期擬「單向」派本港教師到肇慶分校，將來亦不排除轉為「雙向」流動，即同時安排肇慶分校教師來港任教。呂汝漢亦指，由於香港空間有限，研究工作受掣肘，而且國家支持科研出手「好大手筆」，故屆時都大可申請更多資源進行研究，也可擴大本港師生發展。

學生體驗灣區生活 勿拘泥在港

早前有大學調查指本港年輕人到大灣區工作意慾低，呂汝漢認為「時代會改變」，因香港發展空間有局限，而大灣區發展潛力吸引，文化背景亦比其他東南亞地區更接近香港，「如果香港同學再拘泥於只係香港，就業及事業前景發展會有限制。」他呼籲年輕人勿限制自己的視野。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅