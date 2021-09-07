【移民潮】大學暫未形成教職員移民潮　都大副校呂汝漢指「香港係全世界最好」決不移民

▲ 呂汝漢去年初由東華學院回歸公大，負責籌備大灣區建校計劃，並經歷公大改名都大的歷史時刻。（程志遠攝）

移民退學潮正衝擊中小學界，近期個別資深大學學者亦移居海外。香港都會大學（前稱香港公開大學）副校長（資源及發展）呂汝漢透露，都大亦有個別教職員移民，他直言理解有人對港目前處境感恐懼，但他本人從沒感受到香港學術自由受損，並形容「香港係全世界最好」，故無意移民。

去年已「登六」的呂汝漢辭任東華學院校長、回歸公大，他接受TOPick專訪時透露在東華期間曾考慮退休，回到公大後經歷大學改名及籌建內地分校兩大任務，其中後者對他而言亦特別吸引、相當具挑戰性。

面對港人移民潮，呂汝漢知悉最近都有其他大學長期聘用的學者移民，並透露都大亦有個別教職員移民，惟暫未形成一股風潮。呂汝漢說：「可以斬釘截鐵話，我無諗過走。」

他形容自己在香港土生土長、「感覺香港係我嘅家」，早年曾在英國讀書的他說，比較自由度及醫療制度等整體環境，認為「香港係全世界最好」。

港學術自由 未感到受損

「我自己喺教育界咁多年都感受唔到（學術自由受影響），但任何社會或體制都有『框框』，只要唔好違法就無問題。」他直言理解部分人經歷背景不同，擔憂香港環境有所改變，因而感到恐懼，經歷過89民運的他說當時的移民潮後，亦有部分港人因發展機會不及當地人而選擇回流，另一方面造就像他一樣留港發展的港人，有較多晉升機會，相信現時本港情況亦然。

▲ 呂汝漢。（程志遠攝）

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記者：馮琪雅