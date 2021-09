【ERROR成員】193就網店事件發文公開道歉　粉絲好心做壞事為偶像買假帳戶

▲ 193就網店事件發文公開道歉,粉絲直認為偶像買假帳戶被「割蓆」。

ERROR成員193(郭嘉駿)近日因為其網店「LILABOC」的退款事件成為熱話,有網民發起退追蹤潮,193昨晚於網店發道歉文,但強調並非向無禮「客人」道歉,同時又爆出有193粉絲自認為偶像購入上千追蹤人數,但慘被「3嫂」們DQ踢出群組。

事因193經營的網店「LILABOC」早前有顧客聲被欠款大半年仍未退還,在追款期間遭到爆粗無禮對待,於是截圖放到網上公開事件。

▲ 193的言論再次惹風波。(instagram圖片)

粉絲好心做壞事

而193方面則表示事緣該名客人未有看清截單日期,期間又向「3嫂」(193粉絲稱號)無禮,令193極度不滿,才以惡劣態度回敬。

有網民發起退追蹤潮,193的instagram追蹤人數曾不度回落至39萬,後來又逐漸回升至40.9萬,隨後被發現新一批的追蹤粉絲中,大量「幽靈帳號」,被推斷為新開的假帳戶。

▲ 193 IG粉絲人數已經回升。(instagram截圖)

然後又流出一張193粉絲TG群組的截圖,其中一名粉絲表示:「幫33係淘寶買左1000 followers,好似比(俾)人發現左。」

截圖在網上流傳後,有「3嫂」公開與該名粉絲割蓆:「那位寫幫買1000 followers的人,絕不是193 fans,亦已被踢出群組。」

為退款風波道歉

193方面,在昨晚於其網店「LILABOC」發文,就近日的退款風波道歉,但仍然堅持拒絕對該多爆料網民致歉:

針對早前發生嘅風波,喺度同大家講聲唔好意思,原因並唔係因為無禮地回覆首先出言不遜侮辱粉絲嘅「客人」,而係因為事件為社會及各方朋友帶來不便,實屬抱歉。 為咗避免日後再次發生不必要嘅爭執,本店嘅官方網站及收費系統已經正式成立,而且亦都交由專人處理。

當中又提到網店將會擴展業務,除了服裝以外還會加推不同類型的產品去滿足粉絲的消費慾:「而店主本人則繼續努力工作及持續進步,thank you for your support」。

