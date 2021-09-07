  • 31°C
香港時間 : 2021907日 (週二) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ERROR成員】193就網店事件發文公開道歉　粉絲好心做壞事為偶像買假帳戶

娛樂 10:15 2021/09/07

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

193就網店事件發文公開道歉，粉絲直認為偶像買假帳戶被「割蓆」。

ERROR成員193（郭嘉駿）近日因為其網店「LILABOC」的退款事件成為熱話，有網民發起退追蹤潮，193昨晚於網店發道歉文，但強調並非向無禮「客人」道歉，同時又爆出有193粉絲自認為偶像購入上千追蹤人數，但慘被「3嫂」們DQ踢出群組。

事因193經營的網店「LILABOC」早前有顧客聲被欠款大半年仍未退還，在追款期間遭到爆粗無禮對待，於是截圖放到網上公開事件。

【ERROR成員】郭嘉駿潮牌店被顧客催退錢　193網店LILABOC：呢個世界真係好多奇怪人

193的言論再次惹風波。（instagram圖片）

粉絲好心做壞事

而193方面則表示事緣該名客人未有看清截單日期，期間又向「3嫂」（193粉絲稱號）無禮，令193極度不滿，才以惡劣態度回敬。

有網民發起退追蹤潮，193的instagram追蹤人數曾不度回落至39萬，後來又逐漸回升至40.9萬，隨後被發現新一批的追蹤粉絲中，大量「幽靈帳號」，被推斷為新開的假帳戶。

【ERROR成員】193為爆粗罵顧客事件解畫　郭嘉駿霸護「老婆」：鬧我fans就一定唔得

193 IG粉絲人數已經回升。（instagram截圖）

然後又流出一張193粉絲TG群組的截圖，其中一名粉絲表示：「幫33係淘寶買左1000 followers，好似比（俾）人發現左。」

截圖在網上流傳後，有「3嫂」公開與該名粉絲割蓆：「那位寫幫買1000 followers的人，絕不是193 fans，亦已被踢出群組。」

【ERROR成員】網民翻舊帳指193曾嫌棄阿Dee　ERROR四子互撐：未來只會更團結

同場加映：ERROR專訪

為退款風波道歉

193方面，在昨晚於其網店「LILABOC」發文，就近日的退款風波道歉，但仍然堅持拒絕對該多爆料網民致歉：

針對早前發生嘅風波，喺度同大家講聲唔好意思，原因並唔係因為無禮地回覆首先出言不遜侮辱粉絲嘅「客人」，而係因為事件為社會及各方朋友帶來不便，實屬抱歉。

為咗避免日後再次發生不必要嘅爭執，本店嘅官方網站及收費系統已經正式成立，而且亦都交由專人處理。

當中又提到網店將會擴展業務，除了服裝以外還會加推不同類型的產品去滿足粉絲的消費慾：「而店主本人則繼續努力工作及持續進步，thank you for your support」。

【你是我的Bae】193+JNY談心目中的Bae　3爺戀愛經驗豐富：手到拿來！【有片】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

最新影片推介︰蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍 女拔小師妹陳劭藍成後起之秀

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【ERROR成員】網民翻舊帳指193曾嫌棄阿Dee　ERROR四子互撐：未來只會更團結
12:30 2021/09/04
【ERROR成員】網民翻舊帳指193曾嫌棄阿Dee　ERROR四子互撐：未來只會更團結
【ERROR成員】193為爆粗罵顧客事件解畫　郭嘉駿霸護「老婆」：鬧我fans就一定唔得
11:51 2021/09/03
【ERROR成員】193為爆粗罵顧客事件解畫　郭嘉駿霸護「老婆」：鬧我fans就一定唔得
【ERROR成員】郭嘉駿潮牌店被顧客催退錢　193網店LILABOC：呢個世界真係好多奇怪人
10:41 2021/09/02
【ERROR成員】郭嘉駿潮牌店被顧客催退錢　193網店LILABOC：呢個世界真係好多奇怪人
【全民造星IV】歐陽巧瑩+193+余香凝妹妹齊入圍　郭嘉盈+余潔滢+歐陽巧霖接力入娛圈
18:20 2021/09/01
【全民造星IV】歐陽巧瑩+193+余香凝妹妹齊入圍　郭嘉盈+余潔滢+歐陽巧霖接力入娛圈
【鱷魚君最後的100天】ERROR首度為動畫電影獻聲　4子談最重要人和事講生死經歷【有片】
13:59 2021/09/01
【鱷魚君最後的100天】ERROR首度為動畫電影獻聲　4子談最重要人和事講生死經歷【有片】

你可能感興趣

【ERROR成員】網民翻舊帳指193曾嫌棄阿Dee　ERROR四子互撐：未來只會更團結
12:30 2021/09/04
【ERROR成員】網民翻舊帳指193曾嫌棄阿Dee　ERROR四子互撐：未來只會更團結
【ERROR成員】193為爆粗罵顧客事件解畫　郭嘉駿霸護「老婆」：鬧我fans就一定唔得
11:51 2021/09/03
【ERROR成員】193為爆粗罵顧客事件解畫　郭嘉駿霸護「老婆」：鬧我fans就一定唔得
【ERROR成員】郭嘉駿潮牌店被顧客催退錢　193網店LILABOC：呢個世界真係好多奇怪人
10:41 2021/09/02
【ERROR成員】郭嘉駿潮牌店被顧客催退錢　193網店LILABOC：呢個世界真係好多奇怪人
郭嘉駿 Error 娛樂人物職業 網絡熱話 歌手 組合 娛樂行業

最高瀏覽

【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
10:49 2021/09/06
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
16:34 2021/09/06
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺
14:06 2021/09/06
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺