【ERROR成員】193就網店事件發文公開道歉　粉絲好心做壞事為偶像買假帳戶

▲ 193就網店事件發文公開道歉，粉絲直認為偶像買假帳戶被「割蓆」。

ERROR成員193（郭嘉駿）近日因為其網店「LILABOC」的退款事件成為熱話，有網民發起退追蹤潮，193昨晚於網店發道歉文，但強調並非向無禮「客人」道歉，同時又爆出有193粉絲自認為偶像購入上千追蹤人數，但慘被「3嫂」們DQ踢出群組。

事因193經營的網店「LILABOC」早前有顧客聲被欠款大半年仍未退還，在追款期間遭到爆粗無禮對待，於是截圖放到網上公開事件。

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▲ 193的言論再次惹風波。（instagram圖片）

粉絲好心做壞事

而193方面則表示事緣該名客人未有看清截單日期，期間又向「3嫂」（193粉絲稱號）無禮，令193極度不滿，才以惡劣態度回敬。

有網民發起退追蹤潮，193的instagram追蹤人數曾不度回落至39萬，後來又逐漸回升至40.9萬，隨後被發現新一批的追蹤粉絲中，大量「幽靈帳號」，被推斷為新開的假帳戶。

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▲ 193 IG粉絲人數已經回升。（instagram截圖）

然後又流出一張193粉絲TG群組的截圖，其中一名粉絲表示：「幫33係淘寶買左1000 followers，好似比（俾）人發現左。」

截圖在網上流傳後，有「3嫂」公開與該名粉絲割蓆：「那位寫幫買1000 followers的人，絕不是193 fans，亦已被踢出群組。」

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為退款風波道歉

193方面，在昨晚於其網店「LILABOC」發文，就近日的退款風波道歉，但仍然堅持拒絕對該多爆料網民致歉：

針對早前發生嘅風波，喺度同大家講聲唔好意思，原因並唔係因為無禮地回覆首先出言不遜侮辱粉絲嘅「客人」，而係因為事件為社會及各方朋友帶來不便，實屬抱歉。 為咗避免日後再次發生不必要嘅爭執，本店嘅官方網站及收費系統已經正式成立，而且亦都交由專人處理。

當中又提到網店將會擴展業務，除了服裝以外還會加推不同類型的產品去滿足粉絲的消費慾：「而店主本人則繼續努力工作及持續進步，thank you for your support」。

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