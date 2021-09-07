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【強制檢測】日出康城領都2座約1,340名居民接受強檢　無發現確診個案　

社會 09:50 2021/09/07

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當局完成日出康城領都2座強檢，無發現確診個案。（曾耀輝攝）

政府昨日（6日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，列將軍澳日出康城2A期領都2座為受限區域，當局於今日（7日）上午約6時30分完成強制檢測行動，約1,340名居民接受檢測，沒有發現確診個案。

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於8月15日至9月6日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，亦須於明日或之前接受強制檢測。當局昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在凌晨1時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約440戶，當中約40戶在過程中沒人應門。

當局隨後在「受限區域」內進行執法行動，共檢查了超過400名受檢人士的檢測報告，發現有5人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長已撤銷相關宣告。

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記者：黃悅晴

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