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【告別毛孩】昔日與張達倫拍拖領養愛貓離世　黎芷珊：I will always love you

娛樂 10:22 2021/09/07

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黎芷珊與張達倫拍拖時，一起在在愛護動物協會（SPCA）領養了兩隻貓，分別叫吱吱和喳喳。二人雖然已分手多時，仍一同負起照顧兩隻貓的責任，據悉張達倫仍然有黎芷珊家中八的鎖匙，在她外遊時幫忙照顧愛貓。

可是貓貓今年已18歲，屬於高齡，黎芷珊在昨晚（9月6日）於個人社交平台發文稱，吱吱已在上周離世。

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舉行喪禮告別

她已為愛貓舉行喪禮，並心痛發文寫道：

沒有你在我身邊的日子實在太難過！I miss you so much Chi Chi boy! 18年前我們一起帶你返屋企，如今一起送別你，都算是圓滿了！這些年來，多謝你陪伴我渡過了開心同唔開心的日子，相信你而家應該去咗一個好好嘅地方，健健康康開開心心地生活！I will always love you my Chi Chi boy!

她同時上載喪禮及吱吱生前照片，張達倫當日亦有到場送愛貓最後一程。

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撰文 : TOPick柴犬出動

黎芷珊 張達倫 演員 娛樂人物職業 家庭關係 寵物議題 寵物照顧

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