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【尚氣與十環幫傳奇】Do姐爆偉仔36歲想退休　梁朝偉透露將再拍電視劇

娛樂 10:29 2021/09/07

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梁朝偉接受鄭裕玲訪問。

梁朝偉主演《尚氣與十環幫傳奇》在香港和美國都票房大收，梁朝偉亦亦連日接受不同媒體訪問，昨日Do姐鄭裕玲便在電台節目《口水多過浪花》播出跟偉仔的訪問，也是二人在86年版本劇集《倚天屠龍記》後再度同框，偉仔亦對Do姐暢所欲言。

Do姐和梁朝偉當年在TVB都是當紅小生花旦，卻很少有劇集合作，除《家有嬌妻》外，於86年版本《倚天屠龍記》中，鄭裕玲演殷素素，梁朝偉則演其兒子張無忌，不過當年二人於此劇卻未有同框。

相隔多年再見面，節目開首Do姐便爆30多年前曾訪問過梁朝偉，當時對方表示想在某個年紀退休，但偉仔已忘記了這番話，Do姐提醒：「你講過36歲一定退休。」

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偉仔笑言因為當年工作太辛苦，故確曾想過要退休，但現時已有不同想法，因為有了過去經歷才有現在的自己，價值觀不同了，現在不會那麼極端，想做便做，不用規限自己。

【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉主演Marvel新片報捷　首天單日票房衝破300萬元奪冠

不拍戲想做運動員

偉仔又指拍完《尚氣》便即跟劉德華再拍《金手指》，又指明年會去溫哥華拍電視劇，不過未有透露拍甚麼劇，但這是偉仔自當年TVB《俠客行》後，相隔30多年再拍劇。

同場加映：ERROR訪問

梁朝偉又提到如果不做演員，或者會去當運動員，因他現在喜歡水上運動，如帆船、滑水及衝浪等，太太劉嘉玲喜歡行山，但偉仔自言不算喜歡，若要行會選去滑雪時的山坡。

Do姐問他可有參加過比賽，偉仔指曾在帆船比賽得過第二名，Do姐再問他可有想過參加奧運，偉仔即拒絕：「好難的，我只是享受運動，一向不喜歡去爭名次，做運動不用去求勝。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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