【MIRROR X ERROR星蹤】姜濤請食月餅+頭巾兵團義賣賀中秋　教主碼頭再有新廣告

▲ 鏡粉和404又要出動！

人氣男團MIRROR和ERROR繼續工作不斷，應援活動亦一浪接一浪，「教主碼頭」更換了新廣告牌、九月壽星李駿傑（Jeremy）連串生日活動、楊樂文（Lokman）的頭巾兵團及姜濤為姜糖準備的中秋慶節活動等，各位鏡粉和404又要出動！

【MIRROR星蹤】Anson Lo全新廣告板瞓身雄霸尖沙咀 「教主碼頭」變前夫尋妻熱點

▲ （《經濟日報》資料庫）

教主碼頭

再有大型廣告板現身尖沙咀碼頭，「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的床褥品牌大型廣告板進駐「教主碼頭」，是次的廣告板將擺放一個月，相信一眾神徒定必會前往打卡，甚至有機會遇到Anson Lo再次出巡。

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豬仔誕

九月壽星李駿傑（Jeremy）迎接26歲生日，他除了於生日前夕出席活動與Unicorn慶生外，亦獲Unicorn為其準備連串生日驚喜。

詳情請看：https://bit.ly/3h9arzM

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頭巾月餅義賣

為慶祝中秋節，楊樂文（Lokman）的頭巾兵團與TON's PASTRY合作舉行月餅義賣計劃，收益扣除成本將全數撥捐慈善團體，頭巾兵可於9月13日或之前預訂。

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姜濤請食月餅

向來寵粉的姜濤送出親筆簽名Häagen-Dazs雪糕月餅券乙張給兩位幸運姜糖，只要姜糖於9月8日或之前玩遊戲便可參加抽獎。

▲ （曾耀輝 攝）

戲院包場

由ERROR四子首度配音的《鱷魚君最後的100天》大受404歡迎，一眾Pokimon特意於9月18日下午4時在奧海城嘉禾THE SKY影院包場看戲支持保錡。

▲ （影片截圖）

《幫緊你應援團》

由楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）同岑樂怡主持的《幫緊你應援團》自9月6日起逢星期一至五晚上11時在ViuTV播放，主持會組成「應援團」接受各式各樣的幫人任務。

▲ （陳淑霖 攝）

《水著考有Feel》

由小儀、呂爵安（Edan）和黃奕晨（Dixon）主持的《水著考有Feel》將於9月11日晚上8時半首播。

節目邀得王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）以及ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、吳保錡和郭嘉駿（193）齊當嘉賓大玩遊戲。

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