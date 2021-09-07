【智能愛人劇透】第26集劇情預告　小智欺騙Cook是第6個強智能人

▲ 《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第25集講到阿寶流落街頭期間被人類再三出賣，動搖了她對人類的信心。

第26集（7/9）

阿寶一直躲着家廉，家廉到處找她，可惜遍尋不獲。

家廉想起自己將阿寶的存在視為理所當然，深感懊悔。

Cook想利用強智能人對奇點施以恐襲，小智表面答應與他合作，實際上卻將此事告訴阿寶。

小智欺騙Cook，稱他是第6個強智能人……

《智能愛人》第25集劇情 上一頁

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