【智能愛人劇透】第26集劇情預告 小智欺騙Cook是第6個強智能人 娛樂 10:44 2021/09/07 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第25集講到阿寶流落街頭期間被人類再三出賣，動搖了她對人類的信心。 第26集（7/9） 阿寶一直躲着家廉，家廉到處找她，可惜遍尋不獲。 家廉想起自己將阿寶的存在視為理所當然，深感懊悔。 Cook想利用強智能人對奇點施以恐襲，小智表面答應與他合作，實際上卻將此事告訴阿寶。 小智欺騙Cook，稱他是第6個強智能人…… 《智能愛人》第25集劇情 上一頁 同場加映：ERROR專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 17:16 2021/09/02 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 12:08 2021/09/03 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 你可能感興趣 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 17:16 2021/09/02 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 12:08 2021/09/03 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 智能愛人 電視劇 TVB