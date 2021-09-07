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【新冠肺炎】印尼貨船15人帶變種病毒　船長涉嫌向衞生署提供虛假資料

社會 10:45 2021/09/07

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警方聯同衞生署人員於登上該貨船進行搜證及檢取相關證物。（警方提供）

衞生署公佈8月27日新增17宗確診個案，其中15宗個案涉及一艘於8月24日由印尼抵達香港水域的貨船（Thor Monadic），全部帶有L452R變種病毒。詳情即看【下一頁】

警方於8月28日接獲衞生署個案轉介，指一艘於8月24日由印尼抵港的貨船（Thor Monadic）船長涉嫌於向衞生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料。船上有23名船員，其中15人於8月25日檢測後結果呈陽性，所有確診船員已送院隔離治療，其餘船員則留在船上進行檢疫。

警方昨日（6日）聯同衞生署人員於登上該貨船進行搜證及檢取相關證物，同時亦向船長錄取警誡口供及對船員進行調查，稍後將向有人懷疑作出虛假陳述及違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）向律政司索取法律意見。

警方聯同衞生署人員於登上該貨船進行搜證及檢取相關證物。（警方提供）

警方聯同衞生署人員於登上該貨船進行搜證及檢取相關證物。（警方提供）

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責任編輯：李榮忠

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