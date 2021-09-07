【區議員】林鄭月娥宣布211名區議員將分批宣誓　港島區議員率先本周五宣誓

▲ 林鄭月娥宣布，211名在任區議員本周五起分批宣誓。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥宣布，區議員將於9月10日起分批宣誓，民政事務局將於今日（7日）向在任的211名區議員發出邀請，如拒絕出席及宣誓會喪失議員資格，區議員不會即時得知宣誓是否有效。

林鄭月娥表示，本屆區議員本有479位區議員，截至9月4日，已有260人自行辭職，8人因離港、被拘禁等理由無法履行職責，仍在任的211名區議員將要宣誓，會由民政事務局局長做監誓人，當局會於今日分批向在任區議員發出邀請，最先會由港島區議員於9月10日、於北角社區會堂進行宣誓儀式，區議員要回覆是否出席，如拒絕出席等同喪失資格。

她指出，為確保區議員是真誠莊重，他們要在國旗、區旗前宣誓，對其衣着等都會有要求。當局不會即時公布宣誓是否有效，宣誓後不會即時公布是否有效，會事後才再通知，如不能完全信納，會提供機會讓宣誓人申述，再由監誓人判斷是否信納，或會尋求法律意見。 她強調宣誓有法律約束力，如果虛假宣誓或之後作出違反條文的行為，須承擔法律責任。

民政事務局局長徐英偉就表示，誓詞內容簡單直接，如當日宣誓流程後沒有問題，當局當日就會發出新聞稿列出已宣誓的區議員名單。至於薪酬安排，他指出，區議員薪金會按酬津指引處理，如有區議員喪失資格，會由當日起立即停止發放酬金、開支償還等。

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記者：黃悅晴