【熱帶風暴】「康森」及「燦都」分別移向海南島及台灣　本港周末驟雨較多

▲ 熱帶風暴「燦都」會在未來數日大致移向台灣一帶。

本港未來兩三日部分時間有陽光及酷熱，不過天氣可能受兩個風暴影響。天文台今日（7日）指出高空擾動會在今日為廣東沿岸帶來驟雨，而高空反氣旋會於隨後兩三日覆蓋華南。預料強烈熱帶風暴康森會在本周中後期進入南海，大致移向廣東沿岸至海南島一帶。另一個熱帶風暴「燦都」會在未來數日大致移向台灣一帶。

▲ 強烈熱帶風暴康森會在本周中後期進入南海。

天文台表示，在上午十時，強烈熱帶風暴康森集結在馬尼拉之東南約420公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓中部。 同時，位於西北太平洋的熱帶風暴已命名為燦都。燦都集結在台北之東南約1880公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，大致移向台灣一帶。

天文台預測本港今日天氣炎熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，吹和緩偏東風。展望未來兩三日部分時間有陽光及酷熱。周末期間驟雨較多，風勢較大。

▲ 未來九天天氣預測。 （天文台資料）

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記者：余思嵐