  • 31°C
香港時間 : 2021907日 (週二) 11:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【熱帶風暴】「康森」及「燦都」分別移向海南島及台灣　本港周末驟雨較多

社會 11:25 2021/09/07

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

熱帶風暴「燦都」會在未來數日大致移向台灣一帶。

本港未來兩三日部分時間有陽光及酷熱，不過天氣可能受兩個風暴影響。天文台今日（7日）指出高空擾動會在今日為廣東沿岸帶來驟雨，而高空反氣旋會於隨後兩三日覆蓋華南。預料強烈熱帶風暴康森會在本周中後期進入南海，大致移向廣東沿岸至海南島一帶。另一個熱帶風暴「燦都」會在未來數日大致移向台灣一帶。

強烈熱帶風暴康森會在本周中後期進入南海。

天文台表示，在上午十時，強烈熱帶風暴康森集結在馬尼拉之東南約420公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓中部。 同時，位於西北太平洋的熱帶風暴已命名為燦都。燦都集結在台北之東南約1880公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，大致移向台灣一帶。

天文台預測本港今日天氣炎熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，吹和緩偏東風。展望未來兩三日部分時間有陽光及酷熱。周末期間驟雨較多，風勢較大。

未來九天天氣預測。　（天文台資料）

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

 

相關文章

【熱帶風暴】「康森」移向廣東沿岸至海南島一帶　本港周末驟雨較多
18:05 2021/09/06
【熱帶風暴】「康森」移向廣東沿岸至海南島一帶　本港周末驟雨較多

你可能感興趣

【熱帶風暴】「康森」移向廣東沿岸至海南島一帶　本港周末驟雨較多
18:05 2021/09/06
【熱帶風暴】「康森」移向廣東沿岸至海南島一帶　本港周末驟雨較多
天氣 經濟 南中國海 太平洋 馬尼拉 菲律賓 台灣 香港 台北 天文台

最高瀏覽

【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
10:49 2021/09/06
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
16:34 2021/09/06
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺
14:06 2021/09/06
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺