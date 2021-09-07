  • 31°C
香港時間 : 2021907日 (週二) 11:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【引入海外醫生】有醫生團體憂影響本港醫療水平　減少本地醫科生培訓機會

社會 11:03 2021/09/07

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

有醫生團體憂引入海外醫生，會減少本地醫科生培訓機會。（資料圖片）

 

立法會法案委員會正審議《醫生註冊修訂條例》，惟港府日前突再提出三大修訂調整，包括准非港人專科醫生以特別註冊形式，受聘於本港公營機構工作，而有關專科資格須先獲本港醫學專科學院認可。香港執照醫生醫學會榮譽秘書江家銘擔心，非港人專科醫生來港執業，會影響本港醫療水平、減少本地醫科生培訓機會。

江家銘於電台節目《千禧年代》中指，相關的建議在專業上並非合理做法，又擔心容許非本港永久居民的專科醫生來港執業，會影響本港醫療水平，以及減少本地醫科生的培訓機會，認為要求非本地培訓的醫科生參加專科培訓，要考取本港執業資格考試才可被認可。

他表示，本港最大問題是不能挽留人才，認為港府應著力改善公營醫院醫生的工作環境等，以減低流失率。

同場加映：【TOPick診症室】男士如廁兩大習慣痔瘡惡化 醫生拆解痔瘡併發症可流血劇痛

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【外傭檢疫】竹篙灣檢疫設施供外傭檢疫21天　9月20日開放最快下周可預約
今日 10:22
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫設施供外傭檢疫21天　9月20日開放最快下周可預約
【區議員】林鄭月娥宣布211名區議員將分批宣誓　港島區議員率先本周五宣誓
今日 10:59
【區議員】林鄭月娥宣布211名區議員將分批宣誓　港島區議員率先本周五宣誓

你可能感興趣

【外傭檢疫】竹篙灣檢疫設施供外傭檢疫21天　9月20日開放最快下周可預約
今日 10:22
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫設施供外傭檢疫21天　9月20日開放最快下周可預約
【區議員】林鄭月娥宣布211名區議員將分批宣誓　港島區議員率先本周五宣誓
今日 10:59
【區議員】林鄭月娥宣布211名區議員將分批宣誓　港島區議員率先本周五宣誓
肺炎 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 痔瘡 電台節目 電台 經濟 醫生 立法會

最高瀏覽

【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
10:49 2021/09/06
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
16:34 2021/09/06
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺
14:06 2021/09/06
【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺