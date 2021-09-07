【引入海外醫生】有醫生團體憂影響本港醫療水平　減少本地醫科生培訓機會

▲ 有醫生團體憂引入海外醫生，會減少本地醫科生培訓機會。（資料圖片）

立法會法案委員會正審議《醫生註冊修訂條例》，惟港府日前突再提出三大修訂調整，包括准非港人專科醫生以特別註冊形式，受聘於本港公營機構工作，而有關專科資格須先獲本港醫學專科學院認可。香港執照醫生醫學會榮譽秘書江家銘擔心，非港人專科醫生來港執業，會影響本港醫療水平、減少本地醫科生培訓機會。

江家銘於電台節目《千禧年代》中指，相關的建議在專業上並非合理做法，又擔心容許非本港永久居民的專科醫生來港執業，會影響本港醫療水平，以及減少本地醫科生的培訓機會，認為要求非本地培訓的醫科生參加專科培訓，要考取本港執業資格考試才可被認可。

他表示，本港最大問題是不能挽留人才，認為港府應著力改善公營醫院醫生的工作環境等，以減低流失率。

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記者：郭詩詩