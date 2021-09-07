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【七公主】陳曉華演技獲網民大讚　Philip王男爭風呷醋大打出手

娛樂 11:21 2021/09/07

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陳曉華在《七公主》的演出獲讚。

TVB劇《七公主》已到結局周，「八大公主」黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、劉佩玥、鄺潔楹（Judy）、江嘉敏及陳曉華 （Hera）悉數出場，網上再度掀起「誰是七公主」的討論。

有網民指顧語嫣（林夏薇飾）已離世愛貓阿懵是七公主，亦有人指顧靈珊（黃翠如飾）不是真公主，也有人懷疑第七名公主是韓國回來的丁子朗或劉佩玥，更有人堅信以幻覺形式回歸的Hera是公主之一；另亦有網民懷疑顧百方（劉丹飾）其實未死。

 

陳曉華演技大躍進

出場僅數集其飾演角色胡映雪便跳樓自殺的Hera，在結局周雖只以幻覺形式回歸，仍贏盡網民讚賞。除指她是顏值高的鬼外，又大讚她演技大躍進：「真係脫胎換骨，啲戲好自然、又到肉、表情又準，唔會誇張」、「做戲好咗」、「期待佢繼續進步」、「佢同馮盈盈都好大驚喜，證明付出咗努力」。

除Hera，上星期客串飾演葉子禮（陳山聰飾）太太金倩欣的龔嘉欣雖然只曝光了不足2分鐘，但由於戲味十足、霸氣逼人，兼且摑落顧靈珊的一巴夠晒快狠準，亦同樣惹來熱議：「客串但好搶戲」、「出場一分鐘已感受到演技」、「用演技說服觀眾」。\

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除公主身份令觀眾好奇滿瀉，各公主將情歸何處亦是焦點所在。由「陰謀情人」轉型「暖男奇兵」的鄭子誠，其角色Philip由於一直對喪夫的語嫣一往情深、無微不至、百般遷就，甚或忘卻尊嚴為搏紅顏歡笑，其自虐式愛的奉獻贏盡民心。

但隨著上星期頭號情敵王男（徐榮飾）深情守護語嫣痛別愛貓一幕播出後，再加上宋允基（丁子朗飾）疑似加入戰團與語嫣過從甚密，Philip最終能否守得雲開變數重重。

徐榮與鄭子誠在劇中大打出手。

劍撃大戰拍10日 

踏入結局周，Philip與王男的競爭更漸趨白熱化，為了語嫣二人大打出手，最終更驚動了警方。另一出人意表的感情線則落在方楚瑜（鄺潔楹飾）及司徒北（林韋辰飾）身上。

原本師徒關係清純過蒸餾水的二人，結局周將出現微妙變化；而登場不久的宋允基及卓美雅（劉佩玥飾），好友的關係亦會變得錯綜複雜。

楚瑜與天鈞決高下。

首輪宣傳以「劍擊」為重點的《七公主》，隨著劇情推進、劍擊場口重要性亦愈見鮮明。熱愛劍擊的楚瑜為克服身高缺陷，專誠拜劍擊高手Philip為師，經過多番苦練後，楚瑜終有所突破並殺入大型劍擊比賽，與勁敵姚天鈞（李君妍飾）一決高下。

監製陳維冠透露，該場比賽在劇中只有10分鐘的場口，卻足足花了3天拍攝，更分開了兩個地方進行攝製：「淨係Judy同君妍嗰場對決，都拍咗十幾個鐘。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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