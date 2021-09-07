【疫苗接種】政府專家指青少年打科興抗體較成人高　下周討論降低接種科興年齡

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

港府早前已降低復必泰疫苗接種年齡門檻至12歲，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，目前已有約6成12至19歲的青少年已經接種新冠疫苗，大部分是接種復必泰，形容是已到「樽頸位」。衞生防護中心轄下的科學委員會將於下周三（15日）開會商討降低科興接種年齡門檻，指個人認為看不到原因再等。

劉宇隆今日（7日）於電台節目時指，目前12至19歲的群組有6成人已接種新冠疫苗，大部分是接種復必泰，形容已到「樽頸位」，而港大兒科進行的青少年接種新冠疫苗研究，發現逾100名接種科興的青少年中，其抗體反應甚至比他們的父母更高，有效性是不容置疑，亦相當安全。

他又說，智利政府已將科興疫苗接種門檻下調到6歲，希望政府可以同時向智利政府和科興藥廠索取數據；另認為港府目前的相關程序過份小心和僵化，在降低科興接種年齡門檻方面，已「看不到原因再等」。他指出，衞生防護中心轄下的科學委員會，會在本月15日，開會商討降低科興接種年齡門檻，以及接種第3針事宜。

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責任編輯：郭詩詩