【男神養生】59歲梁朝偉戒夜生活養生20年　日做兩小時運動沙律蕎麥麵做正餐

▲ 梁朝偉早在至少20年前已很著重養生，飲食以簡單清淡為主，維持健康體魄拍戲。

由影帝梁朝偉、陳法拉、劉思慕等主演的MARVEL超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》在香港上畫數天票房大收。現年59歲的梁朝偉近日接受鄭裕玲（Do姐）訪問，提到拍戲經歷的同時，也分享日常生活時間表。原來早在至少20年前，梁朝偉已很著重養生，鮮有夜生活，飲食也以簡單清淡為主，維持健康體魄拍戲。

梁朝偉接受Do姐在電台節目「口水多過浪花」訪問，提到一天作息時間表，他表示自己不拍戲的日子，通常每天早上6點就會起身做運動，運動兩小時後，整理一下再出門買食物，自己準備午餐。

用完午膳後，梁朝偉會再出門做運動，如帆船、滑水等，之後再回家看電影、看書，再食晚餐。當被Do姐問到生活會否略嫌單調時，梁朝偉反而自覺「很精彩」，認為能遇上好天氣，進行喜愛的水上活動是一件好事。

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提到飲食選擇，梁朝偉表示以簡單為主，會以沙律或蕎麥麵做正餐，他自言並非特別為健康，只是因體質關係，怕會影響工作：

我又並非特別為健康，因為我自己腸胃經常很易不好，很容易食物中毒。食物中毒很慘，如果開工期間，別人不知道你有多不舒服，但又不能跟人說。

當Do姐問到梁朝偉何時開始注重健康，梁朝偉指自己著重養生最少有20年，他直言拍戲時生病很慘，曾試過發燒，王家衛仍要求他繼續開工，令他惟有帶病「頂硬上」。

除了注重飲食外，梁朝偉也熱愛各類型運動，如帆船、滑水、沖浪及mountain biking （登山車）等，偏好水上活動的原因是由於在炎熱天氣下進行，是最為舒服，而且他亦喜歡與大自然互動，感受當中變化。

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責任編輯：羅嘉欣