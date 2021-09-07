【愛的奇蹟】妻患腦瘤手術後變植物人　深情丈夫不離不棄照顧奇蹟喚醒愛妻

▲ 內地一名7旬伯伯，每日悉心照顧植物人妻子，3年後妻子奇蹟恢復意識。

內地一名七旬伯伯在過去近14年間，不離不棄地照顧因腦瘤手術而變成植物人的妻子，不但為她梳洗抹身、清理大小二便，每日更花最少兩小時替她按摩。在伯伯的悉心照料下，妻子奇蹟恢復意識，令人感動。

▲ 七旬伯伯羅安民照顧植物人妻子。（影片截圖）

妻手術後成植物人

綜合內媒報道，來自江西南昌的76歲羅安民，其69歲妻子萬招蓮，在2008年被診斷患有腦瘤。由於手術風險非常高，故醫生當時不建議開刀進行手術。但羅安民抱著一線生機，堅持為妻子做手術。

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經過25小時的手術後，醫生雖然成功為萬招蓮切除腫瘤，但表示她最多只能活多五個月至一年。為了讓妻子獲得適當的術後治療，羅安民賣掉家中所有值錢的物品，讓妻子留院一個月。

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每日按摩逾兩小時 妻三年後恢復意識

然而，手術的後遺症卻令萬招蓮變成植物人。儘管如此，羅安民堅持悉心照料妻子，除了為她流洗抹身、清理大小二便之外，更每日陪她說話，又為她按摩手腳最少兩小時。起初妻子的情況未見改善，但經過羅安民三年間日復日的照顧，萬招蓮奇蹟地恢復意識。羅安民憶述：

2008年回來以後，堅持天天按摩，早上要100分鐘，晚上40分鐘，三年以後就有一點知覺，就一年比一年好一點，四年、五年、六年就穩定住了。

近14年無間斷照顧妻子

雖然妻子已回復意識，但仍然需要人照顧她的起居生活。為了照顧妻子，羅安民一晚要起床至少7次，清理妻子的大小二便。由萬招蓮病發至今近14年，羅安民從不言苦，他坦言只要妻子能多活一天，兩人已心滿意足。

我犧牲一切也要照顧她的身體，我有她這個伴就是最好的，都還是幸福，有快樂，在這裡就希望有個家人，沒有她就沒有一個家。

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責任編輯：王明芳