【疫苗接種】「即日籌」本周四起擴展至5個特定群組　包括學校教職員及安老院舍員工等

▲ 「即日籌」接種新冠疫苗安排擴展至5個特定群組。（資料圖片）

港府今日（7日）宣布，由本周四（9日）起，新冠疫苗接種計劃下的21間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向以下5個特定群組人士派發「即日籌」，供他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗：

安老院、殘疾人士院舍及護養院員工

醫療機構員工

學校教職員，校巴司機及保姆

餐飲業務和酒吧或酒館員工

建造業工地人員

「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。社區疫苗接種中心每日下午1時30分至2時30分關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時30分。



欲領取「即日籌」的人士可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，並申報所屬特定群組，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種人的香港身份證副本和申報委託人所屬的特定群組作登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在有關人士接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。



接種復必泰疫苗的最低年齡為12歲，而接種科興疫苗的最低年齡是18歲。21間社區疫苗接種中心每日合共可派發約4 100個「即日籌」。由於場地限制，設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌，而位於東涌社區會堂的社區疫苗接種中心每日派發100個籌。

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責任編輯：郭詩詩