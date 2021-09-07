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【MIRROR成員】Jeremy化身王子單飛現身活動　Unicorn唱生日歌送蛋糕賀壽

娛樂 15:07 2021/09/07

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Jerem首度單飛出席活動。

人氣組合MIRROR成員李駿傑 （Jeremy）今日（7號）首度單飛出席品牌活動，吸引一眾Unicorn到場舉起手牌應援，有部分粉絲更是清晨6時多已到達現場。

Jeremy首次「單飛」

Jeremy向來形象百變，今日他身穿黑白色西裝現身，一到場就已經令現場Unicorn嘩聲、歡呼聲不斷！Jeremy以黑白造型配襯品牌的首飾，華麗感十足，儼如如王子般登場！

今次是Jeremy首次單獨現身活動，沒有一眾MIRROR兄弟在旁的他表示很緊張、有待習慣，笑言「平日Anson Kong、Lokman在場，我不太需要說話」。

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同場加映 ERROR訪問

Jeremy感謝粉絲

一眾Unicorn為明天（9月8日）26歲生日的Jeremy親身送上驚喜，大聲高唱生日歌、送上生日蛋糕。Jeremy十分感動，透露生日歌的旋律是他過往的創作。他更透露自己日前已「偷偷地」現身粉絲所準備的慶生活動，也希望粉絲可以把金錢捐贈至慈善機構，幫助有需要的人及毛孩。他更希望疫情可以盡快過去，可前往泰國旅行放鬆身心。

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除了在活動現場高唱生日歌、送上蛋糕，Jeremy的歌迷會早前也有替偶像準備不同的慶生活動，譬如慈善義賣活動、相畫展覽、Cafe，十分用心。歌迷會工作人員Yasmine接受TOPick訪問，表示喜見Jeremy愈來愈多粉絲支持，又一同合力為他籌備慶生活動。

一眾Unicorn向Jeremy送上生日祝福 ： 「紅出全宇宙」、「李駿傑要大紅大紫」、「身體健康」，「希望下年為Jeremy開生日會」，更笑言「泰國等緊你」。

記者：陳淑霖

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