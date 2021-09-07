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【戰勝癌魔】歌神許冠傑三代同堂慶生　45歲許懷欣抗癌成功更珍惜健康

娛樂 12:14 2021/09/07

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許冠傑跟兒子許懷欣一同慶生。

歌神許冠傑（Sam）於9月6日72歲生日，而其大兒子許懷欣（Ryan）則於9月4日45歲生日，日前Ryan便跟父親及家人一同慶生，並在社交平台分享全家福照片，歌神阿Sam狀態依然甚好，而3年前曾患膀胱癌的許懷欣，看來亦很健康精神。

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許懷欣日前在IG分享一家人慶生照，相中有Ryan跟弟弟懷谷以及太太子女，歌神許冠傑跟太太則低調站在兒孫身後，三代同堂十分幸福。

Ryan同時又分享多張父子昔日合照，祝賀爸爸許冠傑生日快樂，留言感謝父親讓他一同走音樂路，過程十分享受。

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現年45歲許懷欣，3年前月曾在IG自爆患上膀胱癌，並要入醫院進行切除手術，叮囑大家要好好照顧身體，如身體有任何不適要馬上求醫。

Ryan在手術後漸漸康復，近年亦有跟隨父親四出表演，去年許冠傑舉行網上抗疫音樂會，父子亦有一同演出。

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Ryan在慶生照照中，精神飽滿，狀態不錯，相信很快父子又可以再次同台演唱經典金曲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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